اعتصاب در بنگلاش در اعتراض به فیلم موهن/ اختلال در سیستم حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، همزمان با برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در اعتراض به فیلم موهن مدارس و نهادهای دولتی در بنگلادش تعطیل شد و در سیستم حمل و نقل عمومی نیز اختلال ایجاد شد.

رسانه های خبری همچنین از اعزام هزاران مامور امنیتی به شهر داکا پایتخت بنگلادش برای متفرق کردن معترضین و سرکوب ناآرامی ها خبر دادند.

این اعتصاب پاسخ معترضین به اقدام وحشیانه پلیس در سرکوب تظاهرات روز شنبه در شهر داکا در اعتراض به فیلم موهن آمریکایی بود.

رسانه های خبری گزارش دادند که تظاهرات روز شنبه به خشونت کشیده شد و دهها نفر بازداشت و چندین نفر زخمی شدند. همچنین چند خودروی نقلیه از جمله یک ون پلیس در آتش سوخت.

همچنین بیش از 10 هزار نمازگذار بنگلادشی جمعه گذشته در داکا و بعد از اقامه نماز جمعه در اعتراض به موج اهانت به ساحت نورانی پیامبر اسلام (ص) در کشورهای غربی دست به تظاهرات زدند.

مردم بنگلادش همچنین شعارهای ضد آمریکایی و ضد فرانسوی در اعتراض به انتشار فیلم موهن در آمریکا و همچنین چاپ کاریکاتور اهانت آمیز به ساحت نورانی حضرت محمد (ص) در فرانسه، سر دادند.

در پی انتشار فیلم موهن به پیامبر اسلام (ص) موجی از خشم مسلمانان منطقه و جهان را فراگرفته است و در لیبی خشم مسلمان سبب کشته شدن سفیر آمریکا در این کشور و سه دیپلمات دیگر در بنغازی شد.