نتانیاهو از بان کی مون به دلیل افشای مکالمات درباره ایران معذرت خواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، به دنبال انتشار جزئیات گفتگوهای نتانیاهو با دبیرکل سازمان ملل متحد که در آن نخست وزیر اسرائیل تلاش می کرد تا بان کی مون را از حضور در نشست جنبش عدم تعهد در تهران منصرف کند، بنیامین نتانیاهو از بان کی مون معذرت خواهی کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرده که با این کار قصد نداشته بان کی مون را تحت فشار قرار دهد.

به نوشته هاآرتض، تنش میان نتانیاهو و بان کی مون از تاریخ 10 آگوست و زمانی که نتانیاهو به بان تلفن زد آغاز شد.

در این مکالمه تلفنی نتانیاهو تلاش کرد تا دبیرکل سازمان ملل متحد را متقاعد کند که در اجلاس نم که در تهران برگزار می شد شرکت کند. هر چند این گفتگوها محرمانه بود، اما دقایقی بعد دفتر نتانیاهو جزئیات گفتگوی نخست وزیر اسرائیل با دبیر کل سازمان ملل را منتشر کرد.

در همین رابطه یکی از مقامات ارشد رژیم صهونیستی به هاآرتض گفت که چند روز پس از این اقدام دفتر نخست وزیر در انتشار جزئیات گفتگوها، شخص نخست وزیر با دبیرکل سازمان ملل متحد تماس گرفته و از وی معذرت خواهی کرده است.

به نوشته این روزنامه، به دنبال معذرت خواهی نتانیاهو در تاریخ اول سپتامبر بان کی مون با نخست وزیر رژیم صهیونیستی تماس گرفته و وی را از جزئیات دیدار خود با رهبر و رئیس جمهور ایران مطلع کرد.

به گزارش مهر، این اقدام صهیونیست ها در نوع خود جالب است چون آنها مخالفت بان کی مون با درخواست نتانیاهو را به سرعت منتشر کرده اند اما خبر معذرت خواهی نتانیاهو از بان کی مون را پس از بیش از یک ماه منتشر می کنند.