یثربی نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش"نزدیک‌تر" از اوائل هفته آینده در سالن سایه مجموعه تئاترشهر روی صحنه می‌رود. این نمایش ابتدا قرار بود یکی ازاپیزودهای فیلم سینمایی "دعوت" ابراهیم حاتمی‌کیا باشد که با عنوان "ورشکسته" در کتاب "اسرار انجمن ارواح" به چاپ رسیده است.

وی ادامه داد: اما حاتمی‌کیا در آن زمان معتقد بود که این داستان می‌تواند به یک قصه واحد تبدیل شود و مناسب اپیزودی 10 دقیقه‌ای نیست و بهتر است که به فیلمنامه‌ای بلند و یا نمایشنامه تبدیل شود. از آن زمان دغدغه نگارش این نمایشنامه با من بود. "نزدیک‌تر" به مسائلی همچون عشق، امید و زندگی در شرایط زیرزمینی می‌پردازد.

این کارگردان افزود: در این نمایش مارال مختاری و نیایش میمندی‌نژاد نقش‌های اصلی را برعهده دارند. ممکن است خودم نیزبرای اولین بار حضور کوتاهی در نقش نویسنده در نمایش داشته باشم. نام بازیگر مرد نمایش را هم فعلا به خاطر سوپرایز تماشاگران اعلام نمی‌کنم.

یثربی توضیح داد: در این نمایش از شیوه‌ای مدرن و تکنیک‌های تئاتر درمانی استفاده فراوانی کرده‌ام و مشتاقم که دانشجویان و تماشاگران علاقمند به تئاتر کاربردی به تماشای"نزدیک‌تر" بنشینند چون نیمی از اجرا قرار است توسط تماشاگران به صورت بداهه اجرا شود.

نمایش "نزدیک‌تر" نیمه اول مهرماه، ساعت 19:30 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه‌مندان است.