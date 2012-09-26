اجرای طرح برخورد با مالخران/ پلمپ هزار فروشگاه متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان اظهار داشت: از ابتدای امسال این طرح طی 10 مرحله انجام شده است و در این مدت نیز بنابر تدابیر رییس پلیس تهران این طرح از امروز مجددا در سطح شهر تهران به اجرا درآید که امروز اولین روز اجرای مرحله جدید طرح مذکور است.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود:در این مرحله پلیس آگاهی تهران بزرگ با همکاری ماموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ و همچنین ماموران یگان امداد، به نظارت و کنترل واحدهای صنفی مرتبط با خرید و فروش و تعمیر رینگ و لاستیک در سطح شهر تهران کرده و با متخلفان برخورد می کند.

سرهنگ محمدیان ادامه داد: به طور کلی مالخران رینگ و لاستیک مسروقه پس از اینکه آج لاستیک های کهنه و مسروقه را تعمیر کرده و با وسایل و تجهیزات در اختیارشان این آج های دست دوم را روی لاستیک ها قرار می دهند، اقدام به فروش آن به عنوان لاستیک نو به شهروندان می کنند که در این طرح در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، با واحد صنفی مربوطه طبق قوانین اتحادیه صنفی برخورد و فروشگاه مذکور پلمپ می شود.

وی با اشاره به اجرای موفق این طرح در ماه های گذشته گفت:طی 10 مرحله طرح انجام شده در این زمینه حدود یک هزار واحد صنفی دارای تخلف با نظارت و هماهنگی میان پلیس، اتحادیه های صنفی و قوه قضاییه پلمپ شده و پس از اینکه مالکان این واحدها شرایط بازگشت مجدد به فعالیت را از اتحادیه کسب کرده باشند، فک پلمپ می شوند.

سرهنگ محمدیان، تصریح کرد پلیس تهران بزرگ نسبت به کنترل و نظارت بر این واحدهای صنفی به طور مستمر اقدام می کند و در صورتی که باز هم یکی از این واحدهای صنفی دارای تخلف باشد و این تخلف مسبوق به سابقه باشد، با هماهنگی های انجام شده از سوی اتحادیه های این صنوف و مقامات قضایی، پروانه کسب این واحدهای صنفی برای همیشه ابطال خواهد شد.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد از خرید اموال این چنینی خودداری کنند و در صورت نیاز به خرید اموال دست دوم حتما از وجود فاکتور خرید و برگه سبز گمرکی آن مطمئن شوند تا مشکلی برای آنان روی ندهد.

