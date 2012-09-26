برگزاری مراسم شبی با قرآن در فریدونکنار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی براری مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی فریدونکنار اظهار داشت: مراسم محفل انس با قرآن در مسجد امام علی بن ابیطالب (ع) شهرستان فریدونکنار به همت اداره تبلیغات اسلامی و با همکاری هیئت امناء و پایگاه مقاومت این مسجد، با حضور رئیس و معاون این اداره و جمعی از مسئولان ، مومنان و علاقمندان به کلام وحی برگزار شد.



وی افزود: در این مراسم مجتبی یاوری حافظ برجسته کشوری کل قرآن کریم از شهرستان بابلسر، گروه تواشیح و از قاریان برجسته مازندران محمداسماعیل اصغری و ابراهیم عسکری به اجرای برنامه های خود پرداختند.

حضور روحانی مستقر در برنامه های هفته دفاع مقدس محمودآباد

حجت الاسلام رجبعلی عباسی مجد، روحانی مستقر روستای برنج ده محمودآباد گفت: به منظور ارج نهادن به مقام شامخ رزمندگان اسلام و یاد و خاطره ایثارگری های هشت سال دفاع مقدس جلسات و برنامه های ویژه دفاع مقدس در روستای برنج ده محمودآباد برگزار شد.



وی افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی ، قرآنی و گردهمایی بزرگ بسیجیان، دیدار با خانواده های شهدا، عطراشانی و زیارت قبور شهدا و تجلیل از رزمندگان روستا از برنامه های در حال اجرای هفته دفاع مقدس است.

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی بهشهر



جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهشهر با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.حجت الاسلام سید محمد بابایی گفت: شناخت و اطلاع از وضع فرهنگی شهرستان از جمله موضوعاتی بوده که باید مورد توجه این شورا قرار گیرد.



وی افزود: برنامه های مختلف فرهنگی در طول سال و مناسبت های مختلف در سطح شهرستان برگزار که باید در این راستا با برنامه ریزی بهتر، برنامه های فرهنگی اولویت دار مشخص شوند.



رصد و پیگیری مصوبات جلسه قبل و بررسی مسائل فرهنگی و بازگشایی مدارس از مهمترین مسائل مورد بحث و بررسی در این جلسه بود.

مسابقات قرآنی در محمودآباد



به همت اداره تبلیغات اسلامی و نیروی انتظامی محمودآباد در هفته نیروی انتظامی، مسابقات قرآنی در نمازخانه نیروی انتظامی این شهر برگزار می شود.



به مناسبت هفته نیروی انتظامی و با حضور مسئولین ادارات و قاریان برتر شهرستانی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی، مسابقات قرآنی در نمازخانه مرکزی نیروی انتظامی محمودآباد برگزار می شود.



علاوه بر مسابقات قرار است یکدوره کلاس حفظ کل برای کارکنان و خانواده آنان و یکدوره کلاس قرائت قرآن کریم برای پرسنل واحد عقیدتی در هفته نیروی انتظامی با همکاری اداره تبلیغات اسلامی برگزار شود.