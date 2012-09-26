سیدفرزاد طلاکش در گفتگو با مهر دربیان قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار برای تخم مرغ اظهارداشت: براساس ابلاغیه مورخ 28 شهریورماه ستاد تنظیم بازار، قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ شناسنامه دار درب مرغداری 2850 تومان، قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ شناسنامه دار در مراکز عمده فروشی 3000 تومان و قیمت هرشانه (درحدود 2 کیلوگرم) تخم مرغ شناسنامه دار در خرده فروشی های سطح شهر 6600 تومان تعیین شده است.

وی تصریح کرد: البته قیمت برآوردی هرکیلوگرم تخم مرغ شناسنامه دار با احتساب هزینه های جانبی در حدود 3050 تومان است.

دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار ایران با بیان اینکه درحال حاضر تولیدکنندگان تخم مرغ‌های خود را براساس قیمت مصوب به بازار عرضه می کنند، درعین حال گفت: البته دلیل گران‌فروشی برخی ازخرده فروشیهای سطح شهر این است که فاصله بین عمده فروش تا خرده فروش کنترل شده نیست.

وی با تاکید براینکه دستگاههای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات کشور برای کنترل قیمتها در بازارباید از روشهای کارآمد و موثری استفاده کنند، گفت: براین اساس این دستگاهها باید بجای استفاده از اقدامات نظارتی خاص که تاثیرگذاری کمی در کوتاه مدت دارد از ابزارهای کارآمدتری استفاده کنند.

طلاکش اضافه کرد: براین اساس کلیه مراکزعرضه تخم مرغ باید تنها تخم مرغ شناسنامه داری که قیمت مصوب بر روی آن درج شده است را عرضه کنند. به گفته وی، دستگاههای نظارتی نیز با اطلاع رسانی شفاف به مردم می توانند از کمکهای نظارتی افراد جامعه در راستای احقاق حقوق آنان بهره برداری کنند.