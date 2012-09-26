  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۴۴

میقاتی:

سیاست بی طرفی لبنان در قبال سوریه / با دخالت عربی مخالفیم

سیاست بی طرفی لبنان در قبال سوریه / با دخالت عربی مخالفیم

نخست وزیر لبنان ضمن حمایت از سیاست بی طرفی کشورش درباره سوریه بر مخالفت با دخالت کشورهای عربی در امور این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس ، "نجیب میقاتی" گفت : ما مخالف استفاده از اراضی لبنان از سوی طرفهای خارجی هستیم.

نخست وزیر لبنان افزود: تمام نگرانی ما از روز نخست تاکنون تاثیرگذاری بحران سوریه بر لبنان بوده و تمام تلاش خود را برای دور نگه داشتن لبنان از بحران سوریه به کار گرفته ایم.

وی بر حمایت از تلاشهای کشورهای عربی برای نزدیک کردن دیدگاهها در سوریه اعلام کرد: مخالف دخالت عربی و طرفدار راهکار مسالمت آمیز درباره سوریه هستیم.

میقاتی بیان کرد: هنگامی که به لبنان تعدی شود دیگر سیاست بی طرفی مفهومی نخواهد داشت و ارتش لبنان در رایزنی مستمر با ارتش سوریه برای مهار بحران است.

نخست وزیر لبنان با اشاره به حضور نداشتن سپاه پاسداران ایران در لبنان گفت : لبنان از نظر امنیتی بهترین کشور منطقه و به همه قطعنامه بین المللی پایبند است

کد مطلب 1705789

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