مردم را از خرافات نامطلوب در امامزادگان برحذر داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر چهارشنبه درهمایش میقات الرضای گلستان گفت: زنده نگه داشتن یاد و نام اهل بیت، تعظیم شعائرالهی از مصادیق تقواست و موجب لطافت قلوب می شود.

وی افزود: این امامزادگان مطهر هیچ گاه با دشمنان سازش نداشتند و درمقابل آنان کوتاه نیامدند وهمیشه درمقابل دشمنان خدا و اسلام ایستادند.



حجت الاسلام محمدی درخصوص دفاع مقدس گفت: در جنگ تحمیلی دشمن دو چیز را در ایران اسلامی دنبال می کرد که شکست جمهوری اسلامی ایران و تجزیه کشورمان از جمله اهدافش بود.



وی با بیان اینکه لطف خداوند شامل ملت ایران شده و این کشور 34 سال است که باعزت و عظمت پیش می رود تصریح کرد: به برکت فرماندهی امام (ره) و امامت و ولایت، دشمنان نتوانستند حتی یک وجب از خاک کشورمان را هم تصاحب کنند و همه اینها درسایه تابعیت از ولایت و رهبری بود.