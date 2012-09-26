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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

حجت الاسلام محمدی:

مردم را از خرافات نامطلوب در امامزادگان برحذر داریم

مردم را از خرافات نامطلوب در امامزادگان برحذر داریم

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: باید با آماده کردن امامزادگان و ارائه اطلاعات و آگاهیهای لازم به اقشار مختلف مردم، آنها را از خرافات نامطلوب در مورد امامزاده ها دور نگه داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر چهارشنبه درهمایش میقات الرضای گلستان گفت: زنده نگه داشتن یاد و نام اهل بیت، تعظیم شعائرالهی از مصادیق تقواست و موجب لطافت قلوب می شود.

وی افزود: این امامزادگان مطهر هیچ گاه با دشمنان سازش نداشتند و درمقابل آنان کوتاه نیامدند وهمیشه درمقابل دشمنان خدا و اسلام ایستادند.

حجت الاسلام محمدی درخصوص دفاع مقدس گفت: در جنگ تحمیلی دشمن دو چیز را در ایران اسلامی دنبال می کرد که شکست جمهوری اسلامی ایران و تجزیه کشورمان از جمله اهدافش بود.

وی با بیان اینکه لطف خداوند شامل ملت ایران شده و این کشور 34 سال است که باعزت و عظمت پیش می رود تصریح کرد: به برکت فرماندهی امام (ره) و امامت و ولایت، دشمنان نتوانستند حتی یک وجب از خاک کشورمان را هم تصاحب کنند و همه اینها درسایه تابعیت از ولایت و رهبری بود. 

کد مطلب 1705899

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