به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعدازظهر چهارشنبه در جمع بسیجیان شهرستان بندرعباس بیان داشت: در جنگ تحمیلی 64 کشور دنیا انواع کمک ها را به رژیم بعث عراق می کردند اما ایران اسلامی و رزمندگان با ایمان آن توانستند ایستادگی کنند و پیروز شوند.
رئیس شورای اداری استان هرمزگان با اظهار اینکه در جنگ تحمیلی 64کشور دنیا انواع کمکها را به رژیم بعث منتقل میکرد اذعان داشت: به همین دلیل نیز معتقدیم که جنگ ما فقط با عراق نبود و در هشت سال دفاع مقدس مقابل قدرت تمام این کشورها ایستادیم و این دستاورد بزرگی محسوب میشود.
استاندار هرمزگان با تاکید براینکه حماسه ملت ایران ابهت پوشالی غرب را درهم شکست خاطرنشان کرد: ایران اسلامی توانست در سایه هشت سال دفاع مقدس روحیه مبارزه با استکبار ، زورگویان و دروغگویان را به سراسر دنیا منتقل کند.
عزیزی با اظهار اینکه لبنان و غزه نیز از دفاع مقدس ایران اسلامی درس و روحیه مبارز بودن را گرفتند تصریح کرد: دفاع مقدس همچنین به سایر کشورهای مسلمان صادر و مردم عدالت خواه و عاشق اسلام روحیه گرفتند ودر سایه همین حرکت عظیم الهی دنیا به حرکت در آمد و متوجه شد که میتوان مقابل سلطه ایستادگی کرد.
وی با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی با دست خالی و درحالی که حتی برای تهیه سیم خاردار و گونی برای ساخت سنگر نیز محتاج بیگانگان بودیم اظهار اشت: اتکا به قوه ایمان و آموزههای دینی از اصلیترین علل موفقیت رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس است.
عزیزی رسیدن به مرز تقویت و توسعه فرهنگ آزادی و ایثار و ازخودگذشتگی و همچنین صدور اسلام و ارزشهای والای آن از دیگر دستاوردهای مهم و ارزشی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه چرا جنگ ایران با عراق را "دفاع مقدس" مینامیم اظهار کرد: دفاع مقدس واقعا "مقدس" است چون در جهت صدور ارزشهای اسلام حرکت میکرد.
عزیزی اظهار کرد: به این دلیل از جنگ برابر عراق از لفظ "دفاع" استفاده میکنیم چون این ما نبودیم که جنگ را شروع کردیم و البته ما فقط در مقابل حجمههای دشمن ایستادگی و دفاع کردیم.
استاندار هرمزگان با تاکید براینکه نبرد هشت ساله ایران برابر عراق به نفع ملت ایران به پایان رسید ادامه داد: برخی از جریانهای وابسته میگویند چرا بعد از سوم خرداد و فتح خرمشهر جنگ را ادامه دادیم که باید در پاسخ به این سوال بگوئیم "مگر میشد به صدام که خودش آغازکننده جنگ بوده و تمامی قوانین بینالمللی را زیر پا گذاشته اعتماد کرد؟" که البته این عده خاص جوابی برای این سوال نداشتند.
وی تصریح کرد: صدام در اوج شکست و خواری بود و ناچارا آتشبس اعلام کرد.
این مسئول با بیان اینکه همواره باید خدا را شاکر باشیم که رهبری پیامبرگونه امام(ره) ما را در جنگ تحمیلی پیروز گرداند، اظهار داشت: اگر میبینید امروز استکبار اربده میکشد و جرأت حمله به ایران را ندارد، حاصل همین ایستادگی ملت و نیروهای غیور ایرانی است.
عزیزی با اظهار اینکه امیدواریم روزی قدس شریف نیز آزاد شود و صهیونیسم از این شهر مقدس بیرون رانده شوند گفت: نظام سلطه و غرب میداند که امروز ایران قویتر، ایستادهتر و مجهزتر شده و به همین دلیل توان مقابله و حمله به ایران را ندارد.
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