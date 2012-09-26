پشت پرده کاریکاتور "شرق"/ دادستان تهران وارد پرونده شد

مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اظهارات وزیر ارشاد مبنی بر اعلام شکایت در خصوص کاریکاتور منتشر شده در روزنامه شرق به وزیردادگستری گفت: بنده طی بررسی هایی که انجام دادم پرونده به سرعت تشکیل شده و در حال بررسی است.

وی افزود: صبح امروز هم دادستان تهران مدیرمسئول روزنامه را به دادسرا احضار کرد و تا پایان پرونده محکم در خصوص توهین این روزنامه ایستاده است.

وزیردادگستری با اعلام اینکه متاسفانه کاریکاتور منتشر شده در روزنامه شرق در رسانه های بیگانه هم کار شده است اظهار داشت: این اقدام روزنامه شرق درست در هفته دفاع مقدس اتفاق افتاده که امیدواریم دستگاه قضایی موضوع را با دقت و سرعت همیشگی که در پرونده ها دارد پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پدرام پاک‌آئین مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد اعلام کرد: روز گذشته به محض درج کاریکاتور توهین‌آمیز روزنامه شرق اخطار کتبی خطاب به مدیرمسئول این روزنامه ارسال شد و موضوع به دادستان عمومی و انقلاب تهران هم برای رسیدگی اعلام شده است.

در کاریکاتور مذکور یک صف طولانی از افرادی نشان داده می‌شود که به جای بستن سربند به روی پیشانی، سربندها را به روی چشمان خود می بندند



ناصر سراج عضو هیئت نظارت بر مطبوعات هم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: به زودی نتیجه هیئت نظارت در خصوص روزنامه شرق اعلام می شود.