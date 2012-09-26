طرح توسعه خط تولید لامپ های کم مصرف در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، علی ذبیحی معاون وزیر نیرو و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی، بهره برداری از خطوط تولید کنتورهای هوشمند ماژول دار تک فاز و سه فاز با نام تجاری سامان و خط تولید کنتورهای دیجیتالی مطابق با آخرین الزامات شرکت توانیر با نام تجاری رنان در شرکت کنتورسازی ایران در شهر صنعتی البرز قزوین آغاز شد.

همچنین طرح توسعه افزایش ظرفیت هفت برابری خط تولید لامپ های کم مصرف با نام تجاری رسانور در شرکت کنتورسازی ایران در شهر صنعتی البرز قزوین افتتاح شد.

با راه اندازی این خط تولید که زمینه اشتغال 150 نفر را فراهم کرده است هفت نوع لامپ کم مصرف با وات های مختلف تولید و روانه بازار می شود.

در این خط تولید که پیش از افتتاح ظرفیت تولید چهارمیلیون عدد لامپ را دارا بود از این پس سالانه 30 میلیون عدد لامپ کم مصرف تولید و به بازار عرضه می شود که نیاز داخل کشور به این کالا تامین خواهد شد.