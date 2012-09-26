به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری عصر چهارشنبه در همایش طرح صالحین حوزه مقاومت مطهره شهر چغادک اظهار داشت: از اشتباهات دشمانان که موجب شکست آنها در هشت سال دفاع مقدس شد این بود که روی جمعیت مومن و انقلابی ایران اسلامی حساب باز نکرده بودند.
وی اضافه کرد: هر چند هشت سال دفاع مقدس زمان زیادی را از ما گرفت اما چون راست قامت در برابر تمام دنیا ایستادیم؛ دشمنان تصور نمیکردند که ما چنین باشیم و هنوز هم متهیر هستند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر به مولفههای پیروزی انقلاب بر دشمنان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: اعتقادات عمیق مردم به اسلام و قرآن، رهبری ولایت فقیه و روحیه شهادت طلبی از مولفههای اصلی پیروزی مردم ایران بر دشمنان و استکبار جهانی بود.
وی تصریح کرد: زمانی که دشمنان متوجه شدند که نمیتوانند در جنگ سخت موفق باشند فرمول دیگری که همان جنگ فرهنگی است استفاده کردند و چون متوجه شدند موفقیت ما در چیست، نوع سلاحهای خود را عوض کردند و از اسلحههایی استفاده کردند که بدون صدا باشد.
سردار جمیری بصیرتبخشی، ولایتمداری، جهاد، شهادت، وحدت و یکدلی مردم را از مولفه اصلی تشکیل شجره طیبه صالحین عنوان کرد و افزود: همانطور که در دفاع مقدس بسیجیان بیش از همه اقشار حضور داشتند سنگر مبارزه با جنگ نرم نیز با قدرت به مقابله با دشمنان آماده هستند.
وی با تاکید بر ضرورت گسترش حلقههای صالحین با استفاده از نوآوری، خلاقیت و برنامههای دقیق، ادامه داد: اجرای صحیح طرح شجره طیبه صالحین میتواند کمک بسیار زیادی به حفظ ارزشهای دفاع مقدس کند.
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