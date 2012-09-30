  1. استانها
  2. سمنان
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۱

سازنده فیلم ضد اسلامی دست نشانده آمریکا است

سازنده فیلم ضد اسلامی دست نشانده آمریکا است

سمنان-خبرگزاری مهر: دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن فیلم موهن ضد اسلامی، بر نقش مستقیم امریکا در ساخت این فیلم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان یکشنبه همراه و همگام با تمامی اقشار جامعه در بیانیه ای ضمن محکوم کردن ساخت فیلم ضد اسلامی توسط فیلمسازآمریکایی وصهیونیست و اهانت به ساحت قدسی پیامبر بزرگ اسلام (ص) از مردم و هنرمندان مسلمان، خواست عکس‌العمل جدی نسبت به محکوم کردن این اقدام شرم آور کارگردان آمریکایی اسرائیلی داشته باشند.

در این بیانیه آمده است: دستان پلید و آلوده صهیونیسم به سرکردگی آمریکای ام‌الخبائث، این‌بار از آستین مزدوری آمریکایی ـ صهیونیستی بیرون آمده و با ساخت و پخش فیلمی سراسر توهین‌آمیز علیه ساحت مقدس پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله و سلم، خباثت خویش را به ‌‌نهایت رسانده‌اند.

در بخش دیگر این بیانیه با اشاره به ترس، عجز و درماندگی قدرت ‌های سلطه‌ گر دنیا از گسترش بیداری اسلامی و موج اسلام خواهی ایجاد شده در سراسر دنیا، آمده است: این بیداری اسلامی دشمنان را بر آن داشت تا با پست‌ ترین و سخیف ‌ترین روش ‌های ممکن کینه خود را از دین مبین اسلام و پیامبر اکرم (ص) نشان دهند.

همچنین در ادامه بیانیه آمده است: علاوه بر اینکه توهین به مقدسات و نمادهای دینی را در راستای آزادی بیان نمی ‌دانیم بلکه نقض صریح قانون و منشورهای بین ‌المللی می‌ شماریم و در همین راستا از سازمان ‌ها و مجامع بین ‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی خواستاریم تا ضمن محکومیت قاطع این اقدام موضعی اجرایی و کاربردی در محکومیت عاملان این اقدام مشمئز کننده در نظر بگیرند و عاملان صهیونیستی این اقدام شنیع را تحت سخت ‌ترین پیگردهای قانونی قرار دهند.

این بیانیه سرنگونی رژیم‌های وابسته‌ به قدرت‌های مستکبر و انزوای بیش از حد آمریکای ام‌الفساد قرن و متحدانش در سراسر جهان و برپایی قیام‌های مردمی در کشورهای مصر، لیبی، تونس و بحرین و به زیر کشیدن حکام خودکامه و وابسته به غرب به‌دست مردم و به پا کردن حکومت‌های اسلامی و برخاسته از آرمان‌های بشریت و فطرت پاک انسانی، مقدسات اسلام را بار دیگر مورد هجمه ناجوانمردانه و شنیع خود قرار داد و باعث جریحه‌دار شدن احساسات پاک و عواطف مقدس انسان‌های آزاده و مسلمانان در سراسر جهان شد.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: مردم مسلمان در سراسر جهان نیز بدانند که این حرکات مذبوحانه ی دشمنان در برابر بیداری اسلامی، نشانه ی عظمت و اهمیت این خیزش و مبشّر رشد روزافزون آن است.

دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان  ضمن تسلیت به محضر حضرت بقیة الله الاعظم(عج) و تمامی مسلمانان جهان، این عمل ننگین و شرم آور را محکوم می کند و از تمامی مسلمانان و علمای اسلام می خواهد صبح دوشنبه دهم مهر ماه 1391 با حفظ وحدت و همبستگی، در مقابل این اهانت ساکت ننشسته و انزجار خود را نسبت به این عمل زشت و ننگین نشان دهند.

اینک ما همگام و هم صدا با امت جهانی اسلام و تمامی آزادگان جهان، ضمن محکومت شدید این اقدام سخیف و منفور، خواهان برخورد جوامع علمی، بین المللی و آزادی خواه جهان با این اهانت بی شرمانه هستند. بی شک فرهنگ دوستان عالم این رفتارهای خائنانه نسبت به ادیان مقدس را برنتابیده و با آن مبارزه می کنند.

کد مطلب 1708332

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها