سازنده فیلم ضد اسلامی دست نشانده آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان یکشنبه همراه و همگام با تمامی اقشار جامعه در بیانیه ای ضمن محکوم کردن ساخت فیلم ضد اسلامی توسط فیلمسازآمریکایی وصهیونیست و اهانت به ساحت قدسی پیامبر بزرگ اسلام (ص) از مردم و هنرمندان مسلمان، خواست عکس‌العمل جدی نسبت به محکوم کردن این اقدام شرم آور کارگردان آمریکایی اسرائیلی داشته باشند.

در این بیانیه آمده است: دستان پلید و آلوده صهیونیسم به سرکردگی آمریکای ام‌الخبائث، این‌بار از آستین مزدوری آمریکایی ـ صهیونیستی بیرون آمده و با ساخت و پخش فیلمی سراسر توهین‌آمیز علیه ساحت مقدس پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله و سلم، خباثت خویش را به ‌‌نهایت رسانده‌اند.

در بخش دیگر این بیانیه با اشاره به ترس، عجز و درماندگی قدرت ‌های سلطه‌ گر دنیا از گسترش بیداری اسلامی و موج اسلام خواهی ایجاد شده در سراسر دنیا، آمده است: این بیداری اسلامی دشمنان را بر آن داشت تا با پست‌ ترین و سخیف ‌ترین روش ‌های ممکن کینه خود را از دین مبین اسلام و پیامبر اکرم (ص) نشان دهند.

همچنین در ادامه بیانیه آمده است: علاوه بر اینکه توهین به مقدسات و نمادهای دینی را در راستای آزادی بیان نمی ‌دانیم بلکه نقض صریح قانون و منشورهای بین ‌المللی می‌ شماریم و در همین راستا از سازمان ‌ها و مجامع بین ‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی خواستاریم تا ضمن محکومیت قاطع این اقدام موضعی اجرایی و کاربردی در محکومیت عاملان این اقدام مشمئز کننده در نظر بگیرند و عاملان صهیونیستی این اقدام شنیع را تحت سخت ‌ترین پیگردهای قانونی قرار دهند.

این بیانیه سرنگونی رژیم‌های وابسته‌ به قدرت‌های مستکبر و انزوای بیش از حد آمریکای ام‌الفساد قرن و متحدانش در سراسر جهان و برپایی قیام‌های مردمی در کشورهای مصر، لیبی، تونس و بحرین و به زیر کشیدن حکام خودکامه و وابسته به غرب به‌دست مردم و به پا کردن حکومت‌های اسلامی و برخاسته از آرمان‌های بشریت و فطرت پاک انسانی، مقدسات اسلام را بار دیگر مورد هجمه ناجوانمردانه و شنیع خود قرار داد و باعث جریحه‌دار شدن احساسات پاک و عواطف مقدس انسان‌های آزاده و مسلمانان در سراسر جهان شد.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: مردم مسلمان در سراسر جهان نیز بدانند که این حرکات مذبوحانه ی دشمنان در برابر بیداری اسلامی، نشانه ی عظمت و اهمیت این خیزش و مبشّر رشد روزافزون آن است.

دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان ضمن تسلیت به محضر حضرت بقیة الله الاعظم(عج) و تمامی مسلمانان جهان، این عمل ننگین و شرم آور را محکوم می کند و از تمامی مسلمانان و علمای اسلام می خواهد صبح دوشنبه دهم مهر ماه 1391 با حفظ وحدت و همبستگی، در مقابل این اهانت ساکت ننشسته و انزجار خود را نسبت به این عمل زشت و ننگین نشان دهند.

اینک ما همگام و هم صدا با امت جهانی اسلام و تمامی آزادگان جهان، ضمن محکومت شدید این اقدام سخیف و منفور، خواهان برخورد جوامع علمی، بین المللی و آزادی خواه جهان با این اهانت بی شرمانه هستند. بی شک فرهنگ دوستان عالم این رفتارهای خائنانه نسبت به ادیان مقدس را برنتابیده و با آن مبارزه می کنند.