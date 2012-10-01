"اوباما پسر خوبیست من به او رای می دهم"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا دیروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دولتی ونزوئلا گفت : اگر یک آمریکایی بودم به اوباما رای می دادم. اوباما پسر خوبی است و اگر او ونزوئلایی بود به چاوز رای می داد.

رئیس جمهور ونزوئلا که کشورش در تاریخ 7 اکتبر شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود در ادامه گفت : آرزو می کنم که بتوانیم دوره ای جدید از روابط عادی را با دولت آمریکا آغاز کنیم.

این درحالی است که آمریکا و ونزوئلا روابط سردی را تجربه کرده و به رغم باز بودن سفارت آمریکا در کاراکاس، از جولای 2010 تا کنون ایالات متحده در ونزوئلا سفیر ندارد.

چاوز در حالی آرزوی روزهای بهتر برای روابط آمریکا و ونزئلا را می کند که این کشور عصر دیروز یکشنبه شاهد برگزاری تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به کشته شدن دو هواداری بود که در حمایت از رقیب چاوز به خیایان آمده بودند.

آسوشیتدپرس در خصوص تظاهرات روز گذشته ونزوئلا می نویسد : "هنریکه کاپریلس" رقیب هوگو چاوز در انتخابات ماه اکتبر، رهبری تظاهرات ضد دولتی را برعهده داشت و خیایان های کاراکاس شاهد حضور افرادی بود که به سیاست های چاوز اعتراض دارند.

کاپریلس که بر روی یک کامیون سوار بود و شعار می داد، کشته شدن دو نفر از هواداران خود در جریان تحولات ونزوئلا را محکوم کرد و گفت : کشورما از خشونت، از تبعیض و از تقابل مردم با یکدیگر خسته شده است.

بر اساس این گزارش، روز شنبه و درجریان راهپیماهایی هواداران دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، درگیری هایی در کاراکاس رخ داد که در یک مورد از آنها شلیک گلوله از سوی افراد مسلح منجر به کشته شدن دو نفر از هواداران کاپریلس شد.

برهمین اساس دیروز یکشنبه علاوه بر آنکه کاپریلس به همراه هوادارن خود در کاراکاس دست به تظاهرات زده بود مراسم به خاک سپاری کشته شدگان روز شنبه نیز برگزار شد که در جریان آن نیز درگیری هایی میان هواداران و مخالفان کاپریلس رخ داد.

گروه های مخالف چاوز وی را متهم می کنند که گروه های شبه نظامی را سازماندهی کرده تا آنا بتوانند از تحرکات مخالفان جلوگیری کنند.

از ماه فوریه یعنی زمانیکه کاپریلس توانست با پیروزی در انتخابات احزاب مخالف دولت، عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری را تصاحب کند تا کنون چاوز وی را با با نام اصلیش خطاب نکرده و همواره از واژه هایی چون "خوک" و یا "بازنده" در مورد این نامزد جوان که فرماندار یکی از ایالت های ونزئلا نیز محسوب می شود استفاده کرده است.

هنریکه کاپریلس



چاوز که هم اکنون 57 سال سن دارد به مدت 14 سال است که قدرت را در ونزئلا در دست دارد. اما با این وجود همچنان در میان مردم این کشور محبوب است و بویژه از سوی قشر کم درآمد ونزوئلا به خوبی حمایت می شود.



کاپریلس فرماندار ایالت میراندای ونزوئلاست که در بهمن ماه سال گذشته در انتخابات مقدماتی "ائتلاف اتحادیه دموکراتیک" توانست با غلبه بر دیگر رقیبان خود به عنوان رقیب اصلی چاوز در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر مطرح شود، اما حامیان چاوز صحت و درستی انتخابات بهمن ماه را زیر سوال برده اند.



انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا در تاریخ 7 اکتبر برگزار می شود و کاپریلس با 39 سال سن رقیب جدی چاوز محسوب می شود.