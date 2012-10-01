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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۲۰

منتظری خبر داد:

تئاتر با موضوع سیره نبوی در گلستان تولید می شود

تئاتر با موضوع سیره نبوی در گلستان تولید می شود

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: برای دفاع از ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص)، تئاتر با موضوع پیامبر اکرم و سیره نبوی در استان تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری شامگاه دوشنبه در اختتامیه جشنواره تئاتر استان گلستان در گنبدکاووس افزود: در شرایطی که دشمنان اسلامی شناخت دقیقی از مبانی دینی ندارند و به مقدسات ما هتک حرمت و توهین می کنند باید در قالب زیباترین جلوه هنر با این حرکتها مقابله کنیم.

وی اظهار داشت: مقرر شد که اولین قدم در استان گلستان برداشته شود و ساخت تئاتر جذاب با سیره نبوی در دستور کار قرار گیرد.

وی عنوان کرد: اگر این نمایش از استاندارد لازم برخوردار باشد، به عنوان نمایش ویژه در جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا می شود.

منتظری گفت: امروز شاهد یک حرکت نمادین ذکر خنجر در حاشیه جشنواره تئاتر استان بودیم که نشان از وفاداری و حمایت از آرمانهای نبوی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: با اینکه دشمنان اسلام دوست ندارند این آیین گسترش یابد ولی با این کار بذر خشم مردم مسلمان را دل خود نسبت به دشمنان بارور کرده اند.

وی عنوان کرد: همچنین ثابت شد که مردم برای کنجکاوی و شناخت پیامبر اکرم (ص)، گرایش آنان به قرآن کریم افزایش یافته است.

بیست و سومین جشنواره تئاتر گلستان با معرفی آثار برتر به کار خود پایان داد.

کد مطلب 1709972

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