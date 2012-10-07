امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور از نصاب گذشت/ 93 امضا پای طرح

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح سوال از رئیس جمهور که از چندی پیش در خصوص وضعیت آشفته بازار ارز از سوی جمعی از نمایندگان پیگیری می شود، تا امروز 93 امضا دارد.

هفته گذشته این طرح بیش از 60 امضا داشت و تا آخر هفته به نصاب لازم رسیده بود، اما یکی از امضا کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش تعداد امضاها در جلسه امروز مجلس به 93 امضا خبر داد و گفت: طراحان این طرح به دنبال جمع آوری امضا تا بیش از 100 امضا هستند تا در صورتیکه امضاکنندگان تحت فشار امضا خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور نصاب لازم را برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس اسلامی داشته باشد.

وی یادآور شد: متقاضیان برای امضای این طرح روبه افزایش هستند و یکی از دلایل آن اظهارنظر رئیس جمهور نسبت به آشفتگی بازار در نشست خبری هفته گذشته وی است.

این نماینده مطلع خاطر نشان کرد: احتمال ارائه این طرح به هیئت رئیسه مجلس در جلسه روز چهارشنبه وجود دارد.

به گزارش مهر ، طرح سئوال از رئیس جمهور نیازمند 74 امضا است .

بنا براین گزارش ، در صورت به جریان افتادن این طرح محمود احمدی نژاد برای دومین بار برای پاسخ به سئوال نمایندگان در جلسه مجلس حاضر می شود . جلسه پیشین سئوال از رئیس جمهور که نخستین تجربه از این دست در کشور محسوب می شد ، اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت.