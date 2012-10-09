همایش ملی توانمندسازی در یزد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان یزد، صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه این همایش دو روزه، ضمن ابراز خرسندی از میزبانی یزد از این همایش ملی اظهار داشت: این همایش به صورت پنل و کارگاه در دو بخش نظری و عملیاتی به منظور تبیین و بازخوانی مفاهیم و مصادیق توانمندسازی در حوزه های مختلف سازمان بهزیستی اجرا می شود.

محمدحسین رحیمی نسب افزود: موضوع سه پنل تخصصی حوزه های توانبخشی، پیشگیری و اجتماعی "مبانی، مفاهیم و پارادایم های معمول در حوزه توانمندسازی" است.

وی در مورد برگزاری کارگاه های تخصصی هر حوزه نیز عنوان کرد: این کارگاه شامل شاخص ها و مصادیق توانمندسازی معلولان، مصادیق توانمندسازی در کار با خانواده، روشهای توانمندسازی اجتماع محور، تعیین شاخص ها و مولفه های پذیرفته شده در حوزه توانمندسازی و ارکان تاثیرگذار ساختار سازمانی بر توانمندسازی واحدهای ارائه کننده خدمات بهزیستی است.

رحیمی نسب عنوان کرد: مدیران کل بهزیستی استانهای کشور به همراه 100 کارشناس دیگر برای شرکت در این همایش انتخاب شده اند.

به گزارش مهر، این همایش با مشارکت حوزه های تخصصی اجتماعی، پیشگیری، توانبخشی، حوزه توانمندسازی و مشارکتهای مردمی، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری بهزیستی کشور برگزار می شود.