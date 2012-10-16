سینمای کوک و نوجوان یکی از آن سینماهایی که است که از لابه لای خبرهای مختلف در مصاحبه های مسئولان سینمایی بارها به کرات فریاد کشیده شده و جمله مدیران سینما بر ضرورت و اهتمام بیشتر به این نوع سینما متفق القول بوده اند.

به گفته یکی از همین مسئولان در این دوره معاونت سینمایی قرار بود تکلیف اکران این فیلم با ایجاد گروهی مشخص به همین نام روشن شود. اما نه تنها گرهی از این کلاف سر در گم باز نشد که امروز طی برگزاری نشست مطبوعاتی فیلم "برگزیده کودک و نوجوان جشنواره دوره قبل" و بیش از یک سال انتظار برای نمایش عمومی تهیه کننده و کارگردان این فیلم اعلام کردند که این فیلم از گردونه اکران خارج شد.

در حالی که پیش از این رسانه ها، خبر از اکران این فیلم در سوم آبان ماه جاری در گروه آزاد داده بودند معلوم نیست با کدام ضابطه و کدام رابطه این فیلم به نمایش عمومی در نیامد.

به گفته تهیه کننده این فیلم که در نشست مطبوعاتی سخن می گفت: گویا این فیلم توسط کانون پخش و با سیستم قرعه کشی(!)از نمایش خارج شد.

سئوال این است چگونه به یک باره و بدون اعلام قبلی در رسانه ها چنین سیستم پیشرفته ای برای اکران فیلم های مستقل انجام می شود؟

در ثانی؛ مثلا اگر فیلم موزیکال در ماه عزادرای و محرم در این قرعه کشی برنده شود، تکلیف اکران آن چیست؟

ثالثا؛ هر قرعه کشی نیازمند یک سازوکار حقوقی و قانونی است. یعنی یک نماینده از صنف و یک نماینده حقوقی خارج از دستگاه صنفی باید در قرعه‌کشی حضور داشته باشند. آیا چنین نمایندگانی با تایید و اطلاع اهالی صنف حضور داشته‌اند؟

اگر چه این ابهامات در چنین سیستمی وجود دارد، اما پرسش این است که آیا قرعه‌کشی می تواند جایگزین مطالبات صنفی را بگیرد و اگر پاسخ اعضا کانون پخش این است که "بله"..این کانون می تواند برای حل معضلات بزرگ کشور هم پیشنهادهایی را ارایه دهد.

پیشنهاد می شود که این دوستان راهکار خود را به سایر صنوف ارایه دهند تا مشکل پاسخ گویی به سایر مطالبات اصناف به راحتی حل شود.

عجیب تر این که مدیران وقت سینما نیز در دوره ایی که عدالت محوری نامیده می شود در برابر چنین اقداماتی که از سوی برخی از پخش کنندگان سینما که همیشه فیلم هایی را در اکران دارند و هیچ گاه حامی سینمای مستقل و ارزشی نبوده اند،سکوت کرده اند.

به نظر می رسد سینمای کودک اولین قربانی همیشگی این طیف از تصمیم گیرندگان است و شاید موج ذبح فیلم های مستقل با همین سینما آغاز شده باشد.انگار؛ دوره دوره گذار است. گذار از فیلم های ارزشمند و مستقل و رسیدن به سینمای بزن و بکوب.

سید مصطفی محمدی