رابطه با آمریکا در سخن سیاسیون بازی سیاسی است/ استقبال از بازی فینال ایران و آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه تجمع 10 هزار نفری بسیجیان در میدان فلسطین تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رقابت ایران و آمریکا هر چه به فینال نزدیک شود بهتر است ، گفت: ما دوست داریم زودتر این اتفاق رخ دهد.

وی با بیان اینکه در آستانه انتخابات دشمنان تحلیل غلط خود را از انتخابات گذشته دارند ، افزود: آنها تصورشان این است که در شرایط فعلی با تهدید و فشار، مردم به سمت کسانی می روند و به افکاری رای خواهند داد که سازگار هستند در صورتی که مردم ما اهل مقاومت و ایستادگی هستند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: مردم در انتخابات پیش رو نشان خواهند داد که به انقلابی ترین افراد رای خواهند داد.

سردار نقدی در توصیه ای به مسئولان اظهار داشت: همه ما مسئول هستیم و باید به عظمت رهبری و به این ملتی که با همه مشکلات صبر کرده و ایستاده است توجه بیشتری کنیم و مسئولان در شان این مردم مقاومت کرده و وظایف خود را به درستی انجام دهند.

وی با بیان اینکه رزمایش الی بیت المقدس بسیجیان در سراسر کشور با استقلال گسترده ای از سوی بسیجیان مواجه بوده است گفت: رسانه های بیگانه این رزمایش و این تجمع را این طور وانمود کردند که آمادگی برای مقابله با مردم است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: کسانی که امروز به اینجا آمده اند خود مردم هستند و این جوانها از دل خانه های مردم بیرون آمده اند چطور می توان گفت: این رزمایش ها برای مقابله با مردم است.

سردار نقدی در خصوص اهداف این رزمایش در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: دشمنان بدانند که با این مردم طرف هستند و آنهایی که با پرواز پهپاد در آسمانشان فرماندهان خود را عزل می کنند و یک هفته در کما هستند خودشان را آماده کنند برای روزی که صد پهپاد با 25 مدل هدایت کنترل بر روی آسمان آنها پرواز کند و آنها ندانند که با چه روش هایی با این پهپادها مقابله کرد.

وی همچنین در خصوص مذاکره با آمریکا اظهار داشت: زمانی که آمریکا به لحاظ اقتصادی و سیاسی ابرقدرت دنیا بود ملت ایران در مقابل او ایستادگی کرد و شاه را از ایران بیرون کرد اما الان که همه چیز برعکس شده ، اقتصاد آمریکا ورشکسته است و از لحاظ سیاسی نیز دچار ورشکستگی شده، حالا بگوییم می خواهیم با آمریکا مذاکره کنیم؟

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: البته برخی وابستگان در داخل آرزوی ارتباط با آمریکا را دارند اما حرفهایی که سیاستمداران ما در این خصوص می زنند بیشتر یک نوع بازی سیاسی است.