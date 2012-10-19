برخورد با اغتشاش گران در رزمایش الی بیت المقدس تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، مرحله دوم رزمایش الی بیت المقدس بسیجیان سپاه محمدرسول الله(ص) تهران بزرگ صبح امروز جمعه در پادگان سید الشهدا با حضور سردار کاظمینی فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ برگزار شد.

در این رزمایش برنامه هایی از قبیل عملیات آرام سازی ، برخورد با اغتشاشگران ، پاکسازی منطقه، عملیات رهایی گروگان و رژه موتوری برگزار شد.

مرحله سوم این رزمایش نیز از ساعت 10 با تجمع ده هزار بسیجی در میدان فلسطین به منظور نشان دادن انزجار خود نسبت به هتاکان به پیامبر اکرم(ص) و با سخنرانی سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و قرائت بیانیه پایانی برگزار شد.