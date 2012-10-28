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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۴۹

با حکم وزیر کشور؛

محمد غفاری سرپرست استانداری خراسان رضوی شد

محمد غفاری سرپرست استانداری خراسان رضوی شد

مشهد- خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر کشور، محمد غفاری معاون سیاسی امنیتی استانداری به عنوان سرپرست استانداری خراسان رضوی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم مصطفی محمد نجار آمده است:  جناب آقای محمد غفاری, معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به سرپرستی استانداری خراسان رضوی منصوب می نمایم.

توفیق شما را در انجام وظایف و امور محوله و تحقق سیاست ها و برنامه های دولت خدمت گزار از درگاه پروردگار متعال خواستارم.

گفتنی است محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی به مدت 3سال و55 روز استاندار این استان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز از علت برکناری و یا استعفای محمود صلاحی اطلاعی در دست نیست.

کد مطلب 1730787

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