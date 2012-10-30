مداحان مردم را به قناعت دعوت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر غلامحسین غیب پرور بعد از ظهر سه شنبه در همایش رسالت عاشوراییان، گفت: باید به مردم بگوییم که امام حسین(ع) اهل قناعت است و حرص و طمع در مکتب امام جایی ندارد.

وی تاکید کرد: از جمله مشکلات امروز ما بحث زیاده خواهی و حرص زدن برخی از مردم است در حالیکه امروز در کشور ما تمامی مایحتاج مردم موجود و هیچگونه جای نگرانی وجود ندارد.

فرمانده سپاه فجراستان فارس با اشاره به اینکه مباحث اقتصادی خطرناک ترین پیچ انقلاب است، یادآور شد: دشمنان در تمامی عرصه ها از ملت شکست خورده اند و امروز مباحث اقتصادی را مطرح می کنند که در این راه نیز باید مقاومت و ایستادگی را نشان دهیم.

سردار غیب پرور ادامه داد: باید باور کنیم که جنگ اقتصادی است و باید تمام عیار در مقابل دشمنان ایستادگی کرد که در این راه تنها راه موفقیت اجرایی کردن فرمان رهبری که همان اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به نظام اشتباه مدیریتی در مباحث اقتصادی کشور یادآور شد: نظام غلط مدیریتی کشور در مباحث اقتصادی از جایی خودش را نشان داد اما باید توجه کرد که باید با ایستادگی و مقاومت از این جنگ نیز سرافرازانه خارج شویم.

خاکریز فرهنگی کشور سقوط نکرده است

سردار غیب پرور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید مراقب باشیم که دشمنان از راه های فرهنگی نتوانند ضربه ای به انقلاب بزنند، یادآور شد: اگر چه تعدادی از سنگرهای فرهنگی ما سقوط کرده اما باید بدانند که خاکریز فرهنگی انقلاب سقوط نکرده و به شدت از آن پاسداری می شود.

فرمانده سپاه فجراستان فارس افزود: متاسفانه در منازل برخی از متدینین نیز ماهواره وجود دارد و زمانیکه از آنها دلیل را سئوال می کنیم استفاده از مباحث علمی را مطرح می کنند در حالیکه استفاده و آشنایی با مباحث علمی روز دنیا از روش های دیگر نیز ممکن است.