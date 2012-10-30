توصیه سید حسن نصرالله به خانواده تهرانی مقدم/ ناگفته هایی از شهید تهرانی مقدم

به گزارش خبرنگار مهر، دختر شهید تهرانی مقدم بعد از ظهر امروز سه شنبه در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به این سوال که به نظر شما بعد از گذشت حدودا یکسال از شهادت شهید تهرانی مقدم مردم تا چه میزان با شخصیت و ویژگی های ایشان آشنا شدند؟ گفت: اولین نفری که شهید تهرانی مقدم را معرفی و برای ایشان تبلیغ کرد، مقام معظم رهبری بودند.

وی افزود: گمنامی سرلوحه فعالیت های شهید تهرانی مقدم بود و بخاطر ارتباط مستقیمی که با مقام معظم رهبری داشت ایشان شناخت دقیقی از پدرم پیدا کرده بودند و به همین خاطر بعد از شهادت پدرم ایشان را سردار عالیقدر، دانشمند برجسته و پارسای بی ادعا خوانده اند.

دختر شهید تهرانی مقدم اظهار داشت: این سه لقب علاوه بر معرفی شهید حسن تهرانی مقدم بیانگر خلاء‌های جامعه نیز بود.

وی با بیان اینکه پدرم در گمنامی کامل کارهای خود را انجام می داد، تصریح کرد: شهادت ایشان مانند شکستن شیشه عطری است که بویش همه جا را فراگرفته باشد.

دختر شهید تهرانی مقدم ادامه داد: پیام شهید تهرانی مقدم برای جوانمردان و آزادگان است و به همین خاطر شاهد بودیم بر سر مزار ایشان جوانانی از کشورهای آمریکا و دیگر کشورها حاضر می شوند.

وی با اشاره به اینکه پرداختن به سه لقبی که رهبر معظم انقلاب به شهید تهرانی مقدم دادند بهترین راه معرفی این شهید است، گفت: یک ایرانی مقیم آمریکا که در رشته هوافضا تحصیل می کرد، سر مزار پدرم حاضر شد و گفت استاد ما در آمریکا به ما گفت تنها عاملی که باعث می شود فعلا اسرائیل نتواند به ایران حمله کند وجود دو نفر در کشور است که این استاد آمریکایی نام پدر بنده را به عنوان یکی از این دو نفر برده بود.

دختر شهید تهرانی مقدم تصریح کرد: این دانشجوی آمریکایی می گفت بعد از شهادت شهید تهرانی مقدم من در اینترنت در جستجو بودم تا با شخصیت و ویژگی های این فرد آشنا شوم که این فرد چه اقدامی انجام داده که استاد ما وی را اینگونه معرفی می کند.

وی با بیان خاطره ای از دیدار خانواده شهید تهرانی مقدم بعد از شهادت این شهید با سید حسن نصرالله در لبنان گفت: در این دیدار سید حسن اظهار داشت در جنگ سی و سه روزه لبنان ما امکانات زیادی نداشتیم و اگر کمک های حاج حسن تهرانی مقدم نبود قادر به مقابله با اسرائیل نبودیم.

دختر شهید تهرانی مقدم اضافه کرد: توصیه سید حسن نصرالله به ما این بود که ایرانیان در کشور خودشان قدر مقام معظم رهبری را بدانند؛ چراکه وقتی ایشان سخنرانی می کند ما براساس بیانات ایشان برنامه ریزی و تمام نکاتی را که ایشان می فرمایند را اجرایی می کنیم.

وی گفت: سید حسن نصرالله در این جلسه به ما گفت احساس می کنم جوانان ایرانی آنقدر که ما قدر ولی عصر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای را می دانیم، نمی دانند.

دختر شهید تهرانی مقدم در پایان با بیان اینکه یکی از ویژگی های مهم شهید تهرانی مقدم نظم ایشان بود، خاطر نشان کرد: پدرم بارها به ما می گفت اگر من بخواهم از نظر علمی رشد کنم حتما باید ورزش کنم تا روحم آرام بگیرد و ایشان همیشه قبل و بعد از تست موشک ها کوهنوردی می کردند تا آرامش روحی پیدا کنند.