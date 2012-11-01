یهودیان آمریکا به خاطر اسرائیل شرمسارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، دکتر "یهودا کورتزر" فعال سیاسی یهودی در آمریکا و از یهودشناسان این کشور با اشاره به اهمیت مسائل سیاسی برای یهودیان ساکن آمریکا تاکید کرد رای آنها در انتخابات ریاست جمهوری ارتباطی به رژیم صهیونیستی ندارد.

وی که دکترای خود را در رشته مطالعات یهود در دانشگاه هاروارد به پایان رسانده و فرزند "دن کورتزر" سفیر پیشین آمریکا در تل آویو است طی گفتگو با روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اظهار داشت یهودیان آمریکا مشارکت چشمگیری در مسائل سیاسی این کشور دارند.

به گفته وی، یهودیان آمریکا رای خود را بر اساس مسائل معمولی مانند سیاست اقتصادی و یا اجتماعی به نامزد مورد نظرشان می دهند و این انتخاب هیچ ارتباطی با رژیم اسرائیل و یا آنچه که دولت آمریکا در قبال این رژیم انجام می دهد ندارد.

کورتزر با این حال تاکید کرد به اعتقاد یهودیان موضع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا در قبال اسرائیل یکسان است و آنها در این که هر دو این افراد دولتهایی حامی این رژیم خواهند داشت، تردید ندارند.

این یهودشناس آمریکایی که بخش اعظم تحقیقات خود را درباره ارتباط یهودیان و دولت آمریکا انجام داده از تمایل سنتی یهودیان به حزب دموکرات آمریکا خبر داد و علت آن را توجه بیشتر دموکراتها به ارزشهای مورد نظر یهودیان دانست.

فرزند سفیر پیشین آمریکا در تل آویو در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد جوانان یهودی آمریکا از سیاستهای رژیم صهیونیستی احساس شرمساری می کنند و در عین حال از اینکه یهودی هستند، احساس غرور دارند.

وی همچنین با اشاره به شکل گیری سیاست های دولت آمریکا توسط شورای روابط آمریکا-اسرائیل موسوم به آیپک، تصور نقش نداشتن این شورا در سیاست خارجی این کشور را غیرممکن دانست.