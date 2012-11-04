قاضی تا 4 هفته دیگر به میادین باز می گردد/ پولادی به بازی با ازبکستان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، وجیه الله چشمه سری در خصوص آخرین وضعیت مصدومان تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه مرکز تصویربرداری در گزارش ارسالی خود در خصوص مصدومیت محمد قاضی اعلام کرده که وی از ناحیه رباط صلیبی فقط دچار کشیدگی شده است.

وی درهمین خصوص افزود: امیدواریم که این بازیکن طی سه تا چهار هفته آینده آماده بازگشت به میادین شود. قاضی از روز دوشنبه برنامه فیزیوتراپی خود را در کلینیک باشگاه پرسپولیس دنبال خواهد کرد.

پزشک تیم پرسپولیس درباره آخرین وضعیت مهرداد پولادی تصریح کرد: خوشبختانه جراحی که بر روی دست وی صورت گرفت، بسیار خوب جواب داد. با توجه به خبرهایی که دریافت کرده ایم و تغییر آتل، پولادی تا بازی با تیم ملی ازبکستان آماده خواهد شد.

چشمه سری در خصوص وضعیت مصدومیت حمیدرضا علی عسگری نیز خاطرنشان کرد: او در دویدن ها خوب بوده و اگر در پرش ها هم مشکل نداشته باشد، تا پایان تعطیلات، آماده بازگشت به میادین خواهد بود.