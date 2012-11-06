مجوز افزایش 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما صادر شد

مدیر دفتر نظارت بر خدمات زیربنایی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در گفتگو با مهر گفت: شورای عالی هواپیمایی در جلسه دوشنبه هفته جاری خود افزایش به طور میانگین 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما را تصویب کرده است.

سید جواد احمدی افزود: براساس قانون، شورای عالی هواپیمایی این اجازه را دارد که مجوز افزایش قیمت بلیت هواپیما را صادر کند اما مصوبات آن در این باره باید به تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد.

وی اعلام کرد: تا این لحظه قیمت جدید بلیت هواپیما به صورت مکتوب تائید و ابلاغ نشده است.

پیش از این، حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفته بود که قیمت بلیت هواپیما 50 درصد افزایش خواهد یافت.