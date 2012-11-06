  1. اقتصاد
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۱

باتصویب شورای عالی هواپیمایی؛

مجوز افزایش 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما صادر شد

مجوز افزایش 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما صادر شد

یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصمیم افزایش 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما توسط شورای عالی هواپیمایی را تائید کرد اما گفت: این سازمان هنوز به صورت مکتوب این مصوبه را ابلاغ نکرده است.

مدیر دفتر نظارت بر خدمات زیربنایی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در گفتگو با مهر گفت: شورای عالی هواپیمایی در جلسه دوشنبه هفته جاری خود افزایش به طور میانگین 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما را تصویب کرده است.

سید جواد احمدی افزود: براساس قانون، شورای عالی هواپیمایی این اجازه را دارد که مجوز افزایش قیمت بلیت هواپیما را صادر کند اما مصوبات آن در این باره باید به تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد.

وی اعلام کرد: تا این لحظه قیمت جدید بلیت هواپیما به صورت مکتوب تائید و ابلاغ نشده است.

پیش از این، حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفته بود که قیمت بلیت هواپیما 50 درصد افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 1736901

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