به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که ملغمه ای ازصحنه‌های اکشن و با حضور مهم‌ترین بازیگران این ژانر سینمایی در سه دهه گذشته بوده توانست نظر دوستداران سینمای هالیوود را جلب کند.

استالونه که کارگردانی هر دو قسمت قبلی این فیلم‌ها را بر عهده داشته در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی از پاسخ مثبت کیج برای بازی در این نقش خبر داده است.

این در حالی است که سخنگوی کیج گفته این پیشنهاد درمرخله نخست پذیرفته شده ولی هنوز هیچ قرارداد قطعی برای حضور کیج در این فیلم به امضا نرسیده است.

در دو قسمت قبلی این فیلم ها بازیگرانی چون "آرنولد شوارتزنگر"، "بروس ویلیس"، "جیسون استاتام"، " جت لی"، "چاک نوریس" و "سیلوستر استالونه" به ایفای نقش پرداخته‌اند.

قسمت دوم فیلم با فروش خوبی در اکران رو به رو شد و به تازگی اکران سراسری خود را در سینماهای آمریکا به پایان برده است.