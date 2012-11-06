به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نخستین هفته فرهنگی تونس در ایران عصر روز سه شنبه 16 آبان با حضور مهدی مبروک، وزیر فرهنگ تونس و سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محسن مومنی رئیس حوزه هنری در سخنانی کوتاه با اشاره به میهمانان تونسی سالن عنوان کرد: تونس اگر در نگاه غربی‌ها با سواحل زیبای خود شناخته می‌شود، ما در ایران آن را با دانشمندان، ادبا و شهدایش می‌شناسیم.

وی افزود: امیدوارم که این هفته فرهنگی فرصتی مناسب برای شناخت متقابل ایران و تونس از یکدیگر باشد.

مومنی در ادامه دقایقی را نیز به زبان عربی برای حاضرین به سخنرانی پرداخت.

در ادامه مراسم محمدباقر خرمشاد، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی این سازمان را وزارت خارجه فرهنگی ایران و متولی دیپلماسی فرهنگی کشور عنوان کرد و گفت: از ابتدای امسال هفته‌های فرهنگی فراوانی از سوی ایران در کشورهای مختلف جهان برگزار شده است و با توجه به اینکه هر رفتی، برگشتی نیز دارد، امیدوارم برگزاری هفته فرهنگی تونس در تهران آغازی بر برپایی هفته‌های فرهنگی کشورهای دیگر در کشورمان باشد.

وی ادامه داد: تونس برای ما همواره مهد تمدن اسلامی بوده است و نمی‌توان در مسیر شکوفایی این تمدن از فرهنگی چون ابن خلدون و جامعه شناسی مدرن یاد کرد و از تونس نام نبرد. حتی دانشگاه زیتونیه تونس قبل از الازهر مهد علم بوده بسیاری از بزرگان فرهنگی تونس و الجزایر از آن فارغ التحصیل شده‌اند.

خرمشاد افزود: فرق تمدن اسلامی ما با غرب در این است که اگر ما از تمدن غرب چیزی را وام می‌گیریم در یادکرد از آن ابایی نداریم که نام صاحب اصلی آن علم را بیاوریم. مثلا به فارابی معلم ثانی می‌گوییم، چون پیش از او افلاطون معلم ابتدایی تمدن بوده است، اما تمدن غرب در بهره‌برداری از دانش کشورهای اسلامی هیچ گاه منبع آنها را ارائه نکرده است و به همین خاطر است که امروزه می‌بینیم بسیاری از نظریات علمی آنها پیش از بیان شدن توسط مسلمانان عنوان شده بود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد: تونس امروز برای ما تونس تازه‌ای است و وظیفه خود می‌دانیم که ارتباطات خود را با آن افزایش دهیم و به عنوان اولین کشوری که در قرن 21 در آن انقلاب رخ داد به شیوه‌ای نوین به آن نگاه کنیم.