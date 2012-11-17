"جان تری" سه هفته خانه نشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسید تری بخش زیادی از رقابت‌های فصل را به دلیل آسیب دیدگی رباط صلیبی در بازی با لیورپول از دست بدهد اما عکسبرداری از پای این بازیکن نشان داده که مصدومیت او آنچنان هم که تصور می شد، حاد نبوده است.

"روبرتو دی ماتئو" در نشست خبری روز جمعه اظهار داشت: جان تری تقریبا سه هفته دور از میدان خواهد بود. خوشبختانه مصدومیت این بازیکن آنقدر که اول فکر می شد بد نیست. رباط صلیبی او دچار کشیدگی شده است.

با این حساب تری در بازی مهم چلسی مقابل یوونتوس که سه شنبه در ایتالیا برگزار می شود غایب خواهد بود ضمن اینکه بازی روز 25 نوامبر (5 آذر) مقابل منچسترسیتی را هم از دست می دهد اما شاید بتواند چلسی را در بازی با ساندرلند که در تاریخ 8 دسامبر (18 آذر) برگزار می شود همراهی کند.