بررسی شانس‌ صعود فوتبال ایران به جام جهانی/ کار از اما و اگر هم گذشته!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از دور برگشت مرحله چهارم انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا در گروه Aچهارشنبه با شکست خانگی ایران برابر ازبکستان و پیروزی قطر مقابل لبنان به پایان رسید تا با توجه به این نتایج شرایط صعود تیم ملی کشورمان به جام جهانی بار دیگر به اما و اگر کشیده شود.

در شرایطی که پیش از بازی‌های چهارشنبه علاقمندان به فوتبال کشورمان این امیدواری را داشتند، تیم ایران با پیروزی برابر ازبکستان و اختلاف 5 امتیازی با تیم‌ سوم جدول، به جام جهانی نزدیک‌تر شود، حال باید چشم به ساق‌های حریفان بدوزند که در مسابقات بعدی نتایجی به نفع تیم ایران را کسب کرده تا شاهد ناکامی دوباره فوتبال کشورمان در رسیدن به جام جهانی نباشیم.

جدول رده‌بندی گروه‌ A پس از پایان هفته نخست از دور برگشت مرحله چهارم انتخابی جام جهانی 2014 به شرح زیر است:

جدول رده بندی گروه A:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- ازبکستان 5 2 2 1 5 4 1+ 8 2- کره‌جنوبی 4 2 1 1 9 4 5+ 7 3- ایران 5 2 1 2 2 2 - 7 4- قطر 5 2 1 2 3 5 2- 7 5- لبنان 5 1 1 3 2 6 4- 4

با توجه به نتایج بدست آمده، در حال حاضر شانس تیم‌های کره‌جنوبی و ازبکستان برای صعود مستقیم از گروه A به جام جهانی بیشتر شده و تیم‌های ایران، قطر و لبنان باید برای رسیدن به پلی‌آف بجنگند. در مطلب زیر به بررسی شرایط تیم‌های این گروه برای صعود به جام جهانی می‌پردازیم، شرایطی که با یک اشتباه می‌تواند هر کدام از تیم‌های مدعی را از جام جهانی دور و یا تیم‌های بدون شانس را جهانی کند.

احتمال صعود کره‌جنوبی:

کره‌جنوبی در این هفته استراحت داشت اما نتایجی در این روز رقم خورد که به سود این تیم نبود. برتری ایران و تساوی قطر و لبنان شرایط بهتری را برای این تیم رقم می‌زد اما آنها که ساختار و فوتبالی حرفه‌ای دارند، قطعا به این مسائل توجهی ندارند. کره‌ای در 4 بازی پایانی، در 3 مسابقه میزبان هستند و یکبار به لبنان سفر خواهند کرد که این مسئله شانس آنها را برای صعود مستقیم به جام جهانی به مراتب بیشتر می‌کند.

کره‌جنوبی ابتدا در خانه میزبان قطر است و روی کاغذ باید این تیم مطرح آسیای شرقی را برنده آن رقابت دانست. اگر شگفتی خاصی در آن بازی رقم نخورد، کره در پایان 5 بازی خود با 10 امتیاز، جایگاه بهتری نسبت به ازبکستان و ایران خواهد داشت. آنها در بازی بعد به لبنان می‌روند و تساوی در آن بازی، می‌تواند نتیجه خوبی باشد، هر چند رسیدن به پیروزی آن را با 13 امتیاز به یک قدمی جام جهانی می‌رساند.

دیدارهای پایانی‌ کره‌جنوبی در این مرحله در خانه برگزار می‌شود. آنها اگر برابر لبنان و قطر موفق ظاهر شده باشند، ابتدا میزبان ازبکستان و سپس به مصاف ایران می‌روند و می‌تواند با پیروزی در یکی از این دو دیدار، صعودشان به جام جهانی را قطعی کند. اما اگر آنها برابر قطر و لبنان نتیجه دلخواه را کسب نکرده باشند، باید در این دو بازی پیروز شوند تا پس از سال‌ها، تلخ حضور نداشتن در جام جهانی را تجربه نکنند.

احتمال صعود ازبکستان:

کسب 3 امتیاز در ورزشگاه آزادی شانس ازبکستان برای جهانی شدن را بیشتر از ایران کرد، این یک واقعیت تلخ برای فوتبال ماست. ازبک‌ها در بازی بعدی در خانه میزبان لبنان هستند و پیروزی در آن بازی، آنها را به جام جهانی نزدیک‌تر می‌کند. آنها پس از استراحت در هفته هشتم، در سئول به مصاف کره‌جنوبی می‌روند و در بازی پایانی در خانه میزبان قطر هستند.

پیروزی در دو بازی خانگی مقابل لبنان و قطر، برای تیم آماده ازبکستان دور از دسترس نیست و حتی این احتمال وجود دارد آنها در سئول هم امتیاز بگیرند. با توجه به این مسائل، شانس صعود این تیم به جام جهانی زیاد است، مگر آنها در خانه مقابل لبنان یا قطر امتیاز از دست بدهند تا شانس دیگر تیم‌ها از جمله ایران برای صعود به جام جهانی بیشتر شود.

احتمال صعود ایران:

بزرگترین فرصت برای صعود مستقیم ایران به جام جهانی، با شکست برابر ازبکستان از دست رفت. تیم ایران که در بازی بعدی این مرحله استراحت دارد، در هفته چهارم در حالی میزبان قطر است که مسابقه بسیار سختی خواهد بود.

قطری‌ها در صورت شکست برابر کره‌جنوبی در هفته هفتم، برای از دست ندادن شانس صعود به جام جهانی حتی از دیدار پلی‌آف از تمام مسائل درونی و بیرون برای گرفتن 3 امتیاز از ایران به میدان می‌آیند. ضمن اینکه کسب امتیاز در سئول هم انگیزه آنها را برای موفقیت خانگی برابر ایران افزایش می‌دهد، به همین دلیل تیم ملی کشورمان برای حذف نشدن، به 3 امتیاز آن مسابقه نیاز دارد.

در بازی بعدی، ایران در تهران میزبان لبنان است و باید امیدوار باشد تا هفته نهم، قطر در دو بازی خود امتیازی نگیرد، ازبکستان هم برابر لبنان به تساوی برسد تا شاگردان کی‌روش با شکست دادن لبنان، شانس صعود خود به جام جهانی و کاهش اختلاف خود با کره‌جنوبی و ازبکستان را کاهش دهند.

در صورتی که همه چیز به سود تیم ملی ایران باشد، باز هم بازی آخر در کره‌جنوبی، دیدار مرگ و زندگی خواهد بود. ایران که حضور در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی را در 10 دقیقه پایانی بازی با کره‌ در سئول از دست داد، امیدوار است این بار شرایط به نحوی رقم بخورد که از آن کشور به جام جهانی راه یابد.

احتمال صعود قطر:

روزهای سخت قطر با پیروزی برابر لبنان و شکست ایران برابر ازبکستان به پایان رسید و حالا میزبان جام جهانی 2022 امیدوار شده است به جام جهانی صعود کند. شاید گرفتن امتیاز در کره سخت باشد اما آنها به فکر شکست دادن ایران در خانه هستند. در صورت کسب 4 امتیاز و یا بیشتر در این بازی‌ها آنها شانس صعود به جام جهانی بصورت مستقیم یا صعود به پلی‌آف را بدست می‌آورند.

قطری‌ها باید در این دو بازی تکلیف خود را مشخص کنند زیرا آخرین دیدارشان در این گروه بازی با ازبکستان در تاشکند است که اگر کار صعودشان به آن دیدار بکشد، کار سختی پیش رو خواهند داشت.

احتمال صعود لبنان:

کمترین شانس برای صعود به جام جهانی مربوط به لبنان است. آنها در سه بازی آینده خود باید ابتدا در ازبکستان به میدان بروند، سپس در خانه به مصاف کره‌جنوبی می‌روند و در بازی پایانی در تهران با ایران بازی می‌کنند. آنها شاید شانس کمی برای صعود داشته باشند اما می‌توانند تیم‌های صعود کننده از این گروه به جام جهانی را تغییر دهند.

گرفتن امتیاز در تاشکند، شانس ایران را برای جهانی شده بیشتر می‌کند. ناکام کردن کره‌جنوبی در خانه ایران و ازبکستان را امیدوارتر می‌کند و بردن ایران در تهران، ازبکستان را می‌تواند برای نخستین بار به جام جهانی بفرستد.

حریف پلی‌آف آسیا:

هرچند استرالیا تا به امروز عملکرد خوبی در گروه B مرحله مقدماتی جام جهانی نداشته است، اما پس از ژاپن این تیم با برگزاری 3 دیدار خانگی از 4 بازی آینده، از شانس بالایی برای صعود مستقیم به جام جهانی برخوردار است. در این شرایط باید گفت از بین عراق، اردن و عمان، تیم سوم گروه B برای حضور در دیدار پلی‌آف مشخص می‌شوند.

پلی‌آفی آسیا - آمریکای جنوبی:

در قاره آمریکای جنوبی، آرژانتین صدرنشین است و اکوادور و کلمبیا این تیم را تعیقیب می‌کنند. ونزوئلا، اروگوئه و شیلی با 12 امتیاز رده‌های چهارم تا ششم را به خود اختصاص داده و فاصله زیادی با دیگر تیم‌های حاضر در این گروه یعنی تیم‌های بولیوی، پرو و پاراگوئه گرفته‌اند. به نظر می‌رسد یکی از تیم‌های ونزوئلا، اروگوئه و شیلی به عنوان تیم پنجم راهی مرحله پلی‌آف آسیا و آمریکای جنوبی شود و برای رسیدن به جام جهانی برزیل 2014 از تنها شانس باقی‌مانده استفاده کند.

برنامه‌ دیدارهای پایانی از مرحله چهارم انتخابی جام جهانی 2012 برزیل در گروه A قاره آسیا به شرح زیر است:

هفته هفتم: سه‌شنبه - 06/01/92

* کره‌جنوبی - قطر

* ازبکستان - لبنان

هفته هشتم: سه‌شنبه - 14/03/92

* لبنان - کره‌جنوبی

* قطر - ایران

هفته نهم: سه‌شنبه - 21/03/92

* ایران - لبنان

* کره‌جنوبی - ازبکستان

هفته دهم: سه‌شنبه - 28/03/92

* ازبکستان - قطر

* کره‌جنوبی - ایران

بازی رفت مرحله پلی‌آف آسیا : سه‌شنبه 19/06/92

* تیم سوم گروه‌‌ A - تیم سوم گروه B(میزبان با قرعه‌کشی مشخص می‌شود)

بازی برگشت مرحله پلی‌آف آسیا: سه‌شنبه 23/06/92

* تیم سوم گروه‌‌ A - تیم سوم گروه B(میزبان با قرعه‌کشی مشخص می‌شود)

بازی رفت مرحله پلی‌آف آسیا - آمریکای جنوبی: سه‌شنبه25/08/92

* تیم برنده پلی‌آف آسیا - تیم پنجم آمریکای جنوبی(میزبان با قرعه‌کشی مشخص می‌شود)