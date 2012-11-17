نجات جوان دیری از مرگ توسط پرسنل اورژانس 115

به گزارش خبرنگار مهر، فروزان کمالی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیّت این بیمار که بدون تنفس، نبض و عدم هوشیاری به درمانگاه دیّر انتقال یافته بود، توضیح داد: پس از تماس با دیسپج ( مرکز پیام ) اورژانس 115 دیّر و اعلام گزارش حادثه ، بلافاصله پرسنل کشیک به درمانگاه اعزام و بر بالین بیمار حاضر شد.

وی افزود: پرسنل کشیک پس از اقدامات اوّلیه درمانی شروع به انجام اینتوبیشن Intubation ، احیای قلبی ـ ریوی ( CPR ) و شُوک الکتریکی ( Shock ) کردند که بعد از مدّت 20 دقیقه تلاش پرسنل به نتیجه نشست و قلب و تنفس بیمار برگشت .

کمالی ادامه داد: بیمار پس از انجام موفقیّت آمیز احیای قلبی ـ ریوی جهت ادامه درمان با آمبولانس اورژانس 115 به بیمارستان امام خمینی ( ره ) کنگان منتقل گردید که در بین راه دوباره دچار ایست قلبی شد و مجدد توسّط تکنسین فوریت های پزشکی CPR انجام و بیمار دوباره با علائم حیاتی مطلوب به بیمارستان تحویل داده شد که پس از بستری در بیمارستان هم اکنون با هوشیاری و سلامت کامل به زندگی عادّی خود برگشته است .