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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۲۲:۰۵

نجات جوان دیری از مرگ توسط پرسنل اورژانس 115

نجات جوان دیری از مرگ توسط پرسنل اورژانس 115

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول اورژانس 115 شهرستان دیّر گفت: یک جوان 20 ساله که بر اثر برق گرفتگی به مرکز سلامت حضرت مهدی (عج) دیرمنتقل شده بود با تلاش پرسنل اورژانس 115 شهری دیّر از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فروزان کمالی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیّت این بیمار که بدون تنفس، نبض و عدم هوشیاری به درمانگاه دیّر انتقال یافته بود، توضیح داد: پس از  تماس با دیسپج ( مرکز پیام ) اورژانس 115 دیّر و اعلام گزارش حادثه ، بلافاصله پرسنل کشیک به درمانگاه اعزام و بر بالین بیمار حاضر شد.

وی افزود: پرسنل کشیک پس از اقدامات اوّلیه درمانی شروع به انجام اینتوبیشن Intubation ، احیای قلبی ـ ریوی ( CPR )  و شُوک الکتریکی ( Shock ) کردند که بعد از مدّت 20 دقیقه تلاش پرسنل به نتیجه نشست و قلب و تنفس بیمار برگشت .

کمالی ادامه داد: بیمار پس از انجام موفقیّت آمیز احیای قلبی ـ ریوی جهت ادامه درمان با آمبولانس اورژانس 115 به بیمارستان امام خمینی ( ره ) کنگان منتقل گردید که در بین راه  دوباره دچار ایست قلبی شد و مجدد توسّط تکنسین فوریت های پزشکی  CPR انجام و بیمار دوباره با علائم حیاتی مطلوب به بیمارستان تحویل داده شد که پس از بستری در بیمارستان هم اکنون با هوشیاری و سلامت کامل به زندگی عادّی خود برگشته است .

کد مطلب 1746230

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