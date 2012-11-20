کارشناس حقوقی باید متواضع و بدون تکبر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربیان ظهر سه شنبه در اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان البرز که در سالن شهدای البرز استانداری البرز برگزار شد، با تاکید بر اینکه کارشناس حقوقی باید متواضع باشد و تکبر نداشته باشد، اضافه کرد: به عنوان مثال کارشناس حقوقی استانداری نباید فکر کند که چون کارشناس حقوقی استانداری است همه اختیاراتی دارد.



وی با بیان اینکه باید با مکانیزم حقوقی پیش برویم، ادامه داد: برخی از موارد موضوعی جنبه شکایت ندارد و فرد باید دادخواست ارائه دهد ولی متوجه نیست.



استاندار البرز گفت: اگر این شورا نبود بنده این شورا تشکیل می دادم یا همین وظیفه را ترجیح می دادم در جلسات شورا اجرا شود هم اکنون که چنین تشکیلاتی است باید از آن استفاده کنیم.



عربیان با بیان اینکه جلسات این شورا با حضور مدیران حقوقی برگزار خواهد شد، اضافه کرد: ابعاد اهمیت موضوع شاید برای دوستان خیلی روشن نباشد البته سئوالات و ابهاماتی هم است که به آن اشاره می کنم.



وی ادامه داد: یک خلاء در دستگاه ها همواره احساس می شود که فهم مختلف از قوانین و مقررات، بین دستگاه های اجرایی و نظارتی وجود دارد.



استاندار البرز افزود: مجلس قانون وضع می کنند و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ارسال می کند بنابراین مجری باید فهم کامل از قانون داشته باشد تا بتواند به درستی آن را اجرایی کند.



برگزاری جلسات شورای حقوقی سبب نزدیک شدن دیدگاه ها به یکدیگر می شود



عربیان تصریح کرد: وجود چنین شورایی به نفع دستگاه های اجرایی و نظارتی و ملت و کشور و سبب نزدیک شدن دیدگاه ها به یکدیگر می شود.



وی با بیان اینکه قانون یعنی تکلیف، اضافه کرد: هیچ فردی نمی تواند قانون را اجرایی نکند بنابراین باید اجرا شود و تکلیف است.



استاندار البرز با بیان اینکه مجری در درجه نخست باید متوجه شود که قانون چه می گوید، اظهار داشت: در این تکلیف اختیاراتی از نظر زمان و نحوه اجرا برای مجری در نظر گرفته می شود ولی باید در چارچوب اختیارات باشد.



مجری قانون باید فهم کامل از قانون داشته باشد



عربیان با تاکید بر اینکه مجری قانون باید فهم کامل از قانون داشته باشد، اضافه کرد: درک غلط در ادارات ما است ولی ترس و احتیاط وجود ندارد.



وی با تاکید بر اینکه از شورای دستگاه های نظارتی هم باید نظر بگیریم، گفت: این امر برا ی حفظ بیت المال و صیانت از قانون و برای حفظ جایگاه مدیر و دستگاه باید صورت گیرد.



استاندار البرز افزود: یک مدیر در درجه نخست باید جایگاه خود را حفظ و سپس خدمت کند.



عربیان اظهار داشت: صیانت از قانون به قدری مهم است که یکی از وظایف دادستان کل کشور صیانت از قانون است.



وی تصریح کرد: در امور اداری کوچکترین وظیفه بر خواسته از تکلیفی است که شما به عنوان امانت در اختیار شما قرار داده است که باید انجام دهید.



استاندار البرز ادامه داد: قانون باید شفاف و تفسیر ناپذیر باشد و همچنین فهم و درک دقیق ما از قانون بین دستگاه اجرایی و نظارتی باید مشترک باشد.



عربیان با بیان اینکه ایراد قانون در مرحله اجرا مشخص می شود، اضافه کرد: هم اکنون پرونده های در شورای حل اختلاف است که فهم دستگاه اجرایی و نظارتی متفاوت است.