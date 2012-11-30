نگاهی به پراکندگی و آمار شیعیان در جهان

عراق: شعیان این کشور بیشتر در جنوب زندگی می کنند. مانند مناطق الکوت، عماره، غراف، دیوانیه، ناصریه. در شمال عراق نیز شیعیان ساکن اند، اما تعداد آنها کمتر بوده و بیشتر سنی مذهب هستند.

افغانستان: مذهب تشیع از عهد صفوی به این کشور وارد شده است ؛ اما آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست.

آذربایجان: در این کشور نیز از دوران صفوی مذهب تشیع منتشر شد، بیشتر ساکنان آن شیعه مذهب هستند. در آذربایجان شیعیان 80 درصد از جمعیت 8 میلیونی این کشور را تشکیل می دهند.

آستانه پایتخت جمهوری قزاقستان: شیعیان از ایران و از ترک های آذربایجان به این منطقه مهارجرت کرده اند.

قطیف عربستان: در این شهر شیعه خالص زندگی می کنند. در مکه و مدینه نیز امروز شیعیان زندگی می کنند و از قبایل شیعی می توان به بنی جهم، بنی علی و بنی عوف اشاره کرد.

جبل عامل لبنان: قدیمی ترین مردم آن شیعه مذهب هستند. اما تعداد شیعیان لبنان بسیار زیاد است و جمعیت زیادی از شیعیان در این کشور ساکن اند.

حمص سوریه: شیعیان این شهر بسیار زیاد هستند و روستاهای زیادی از آن مذهب تشیع دارند. حلب سوریه: پیش از عهد حمدانی ها مذهب تشیع به آن وارد شد و اینک ساکنان بسیار زیادی شیعه مذهب هستند.

کویت: تعداد شیعیان در این کشور بسیار زیاد است و آنها تأثیر بسیاری در این کشور گذاشته اند. آنها قاضی شرعی دارند که مرجع دینی آنها از سوی مراجع نجف اشرف انتخاب می شود.

در امان، مسقط، دبی نیز شیعیان بسیاری زندگی می کنند که آزادی مذهبی دارند.

یمن: شعیان اثنی عشری در یمن بسیار زیاد هستند . در واقع 35 درصد از 19 میلیون نفر جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند.

تعداد شیعان در چین به 11 میلیون نفر و در روسیه به 10 میلیون نفر می رسد.

برخی از روستاهای طرابلس لیبی شیعیان زندگی می کنند. شعیان به علت فشارهای دولت لیبی از آنجا مهاجرت کرده اند.

جمعیت شیعیان اندونزی به بیش از یک میلیون نفر می رسد.

در بنگلادش از 130 میلون نفر حدود 87 درصد مسلمان هستند اما سرشماری دقیقی در مورد شیعیان وجود ندارد.



در اوگاندا آمار دقیقی از شعیان وجود ندارد اما صدها هزار شیعه در این کشور زندگی می کنند.



تانزانیا بیش از 10 درصد از جمعیت 30 میلیون نفری را شیعیان تشکیل می دهند.

در تونس نیز شیعیان بسیاری زندگی می کند.

در ساحل عاج حدود 100 هزار شیعه ساکن اند. در غنا یک میلیون شیعه زندگی می کنند. کنیا: تعداد شیعیان 5 درصد از جمعیت 10 میلیونی آنها را تشکیل می دهند. این آمار سرشماری بین المللی یا منطقه ای یا تحقیقات میدانی خاصی به دست آمده است که در سایت اینترنتی نور الاسلام به آن اشاره کرده است.