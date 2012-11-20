سیدحمید حسینی امروز در گفتگو با مهر با استقبال از مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح فوریتی "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه‌های عمرانی" گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات پیش روی برای استفاده از قیر در پروژه‌های عمرانی و شهرسازی، نگهداری و به‌سازی راه‌ها و آسفالت شهرها، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است.

این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه هم اکنون ایران یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان قیر در جهان است، تصریح کرد: به طور متوسط سالانه حدود سه میلیون تن قیر در ایران مصرف می شود در حالی که مصرف واقعی این محصول نفتی بسیار کمتر از 3 میلیون تن است.

این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه سالانه بیش از 500 هزار تن قیر در ایران به دلایل مشخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه های عمرانی به کار گرفته شود، گم می شود، اظهار داشت: قطعا تهاتر نفت با قیر منجر به افزایش قاچاق این محصول نفتی در کشور می شود.

وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی کشوری همچون استرالیا سالانه 600 هزار تن قیر برای پروژه های عمرانی، راه سازی و شهرسازی خود مصرف می کند، بیان کرد: هم اکنون بسیاری از پروژه‌های عمرانی متوقف شده است و حال دولت چرا قصد دارد یک میلیارد دلار نفت را به جای صادرات به قیر تبدیل کرده و تحویل پیمانکاران دهد جای سوال دارد.

حسینی با بیان اینکه همزمان با فرا رسیدن زمستان مصرف قیر به شدت در کشور کاهش می یابد، تاکید کرد: بر این اساس، تهاتر قیر و نفت جز قاچاق دستاورد دیگری به همراه ندارد.

این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه در هفته‌های اخیر افزایش ارزش دلار منجر به رشد تصاعدی قاچاق قیر به کشورهای مختلف همسایه شده است، اظهارداشت: در حال حاضر قیمت یک تن قیر در بازار داخلی حدود 670 هزار تن بوده در حالی که بهای صادراتی این محصول نفتی در کشورهای همجوار بیش از 1.1 میلیون تومان است.

وی، تهاتر نفت با قیر را مخالف قانون اساسی کشور عنوان کرد و افزود: فروش قیر رایگان به پیمانکاران طرح ‌ای عمرانی و راهسازی جز قاچاق و انحرف این فرآورده نفتی دستاورد دیگری ندارد و حتی این موضوع صادرات قیر ایران را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

این کارشناس اقتصادی، ارزش صادرات قیر ایران از ابتدای سالجاری تاکنون را بیش از یک میلیارد و 270 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: هم اکنون قیر سومین محصول صادرات غیر نفتی کشور بوده و با ارائه قیر رایگان قطعا صادرات غیر نفتی و در نهایت اقتصاد کشور لطمه می‌بیند.

نمایندگان مجلس امروز در حالی با کلیات طرح فوریتی "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه‌های عمرانی" مخالفت کردند که نزدیک به دو ماه است که مشابه چنین طرحی در یکی از زیرمجموعه‌های دولت اجرایی شده است.