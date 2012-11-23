تردد در جاده های کشور روان است/ محدودیت های ترافیکی تاسوعا و عاشورا

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تمهیدات ترافیکی در جاده های کشور برای ایام تاسوعا و عاشورا گفت: در این ایام تردد کامیون به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی در جاده های چالوس و هراز ممنوع خواهد بود. همچنین تردد تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی در جاده فیروزکوه ممنوع است.

وی افزود: در حال حاضر تردد در تمام جاده های کشور روان است و هیچ مشکل ترافیکی در محورها وجود ندارد. تنها صبح امروز در محورهای ورودی مشهد مقدس بار ترافیکی داشتیم که در حال حاضر تردد در این محورها هم روان است.

سلبی در پایان با اشاره به اینکه تردد تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 14 تا 18 یکشنبه از محور زاهدان- زابل و بالعکس ممنوع است گفت: مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راه با شماره تلفن 88255555 به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امدادرسانی احتمالی است.