جهان در سوگ سالار شهیدان(ع)/کربلا میعادگاه میلیونها عزادار

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری "د پ آ" آلمان از برگزاری مراسم عاشورای حسینی در عراق با حضور میلیونها نفر از شیفتگان خاندان عصمت و طهارت(ع) خبر داد.

بر اساس این گزارش، میلیونها نفر از شیعیان، روز یکشنبه همزمان با عاشورای حسینی در کربلای معلی و دیگر شهرها به سوگ نشستند.

مراسم سالروز شهادت سالار شهیدان جهان حضرت امام حسین(ع) در سایه تدابیر امنیتی شدید در کربلای معلی برگزار شد.



این رسانه آلمانی گزارش داد شهرها، محله ها و روستاهای شیعه نشین در مناطق مختلف عراق شاهد برپایی مراسم سوگواری به مناسبت عاشورا بود.



بر اساس این گزارش، مراسم سوگواری در شهر کربلای معلی به اوج خود رسید به طوری که میلیونها نفر از عراق و خارج آن در بارگاه مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابالفضل العباس(ع)، به عزاداری پرداختند.



این گزارش می افزاید مقامات عراقی، بیش از یکصد هزار نفر از نیروهای ارتش، پلیس و دستگاههای امنیتی را در مناطق مختلف کشور برای حفظ امنیت هیئتهای عزاداری به خدمت گرفتند که بیش از 35 هزار نفر از این نیروها در کربلای معلی مستقر شدند.



مقامات عراقی پیشتر پیش بینی کرده بودند مراسم عاشورای حسینی با حضور بیش از چهار میلیون زائر در کربلای معلی برگزار شود.

عاشورا در لبنان



در لبنان نیز، مراسم عاشورای حسینی با شرکت گسترده عزاداران حسینی در بیروت، نبطیه و دیگر شهرها برگزار شد، مراسم سوگواری در جنوب بیروت پرشورتر ازدیگر مناطق لبنان برگزار شد تا جایی که سخنان سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان حال و هوای خاصی به آن داده بود.



حمله تروریستی به عزاداران حسینی در یمن



در یمن نیز مراسم باشکوهی در شهر صعده در شمال کشور به مناسبت عاشورای حسینی برگزار شد که طی آن عزاداران بر تمسک خود به راه امام حسین(ع) در مبارزه با ظالمان و دفاع از مظلومان تاکید کردند.



ائتلاف قبایل یمن، انفجارتروریستی در مراسم عاشورای حسینی در صنعا را محکوم و آن را نشانه خطرناکی برای ایجاد فتنه طایفه ای در کشورشان قلمداد کردند.



در انفجار تروریستی که مجلس عزاداری امام حسین(ع) در منطقه الجراف در شمال صنعا را هدف قرار داد، چهار عزادار شهید و 13 نفر هم زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است.



صنعا شاهد برپایی چندین مراسم عزاداری بود که طی آنها عزاداران شعارهایی بر ضد آمریکا و رژیم صهیونیستی سر داده و خواستار حمایت از مقاومت در فلسطین و لبنان شدند، آنها همچنین تجاوزات صهیونیستها به غزه را محکوم کردند.



برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان(ع) در افغانستان و پاکستان



مناطق مختلف افغانستان شاهد برپایی مراسم عزاداری به مناسبت عاشورای حسینی بود، نیروهای امنیتی تدابیر امنیتی شدیدی را برای جلوگیری از هرگونه حمله تروریستی به عزاداران حسینی اتخاذ کرده بودند.



اما در پاکستان، وهابیون سلفی بار دیگر عمق کینه و وحشی گری خود را با حمله به مجلس عزاداری سالار شهیدان جهان حضرت امام حسین(ع) با به شهادت رساندن دست کم چهار عزادار و زخمی کردن بیش از 70 نفر دیگر نشان دادند، آنها مراسم عزاداری حسینی در شهر دیرا اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان را به خاک و خون کشیدند.



روز شنبه نیز در مراسم تاسوعای حسینی، هفت عزادار حسینی بر اثر انفجار بمب در همین مکان شهید و دهها نفر دیگر زخمی شدند.



عزاداری مردم بی دفاع بحرین در عاشورای حسینی

اما در بحرین که اکثریت مردم آن یعنی شیعیان در معرض سرکوبگری شدید رژیم آل خلیفه قراردارند، مراسم عاشورای حسینی با شور و حال خاصی در مناطق مختلف برگزار شد، مرکز منامه هم شاهد برپایی مراسم عزاداری با حضور شیخ عیسی قاسم و دیگر علمای بحرینی بود.



کشور کویت از جمله پایتخت هم در سالروز شهادت جانسور سالار شهیدان جهان شاهد مراسم سوگواری بود.



مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در حرم مطهر حضرت زینب(س)



به گزارش مهر به نقل از المنار، عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در سوریه با وجود شرایط امنیتی دشوار این کشور و تهدیدهای گروههای وهابی تروریستی، در سالروز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، در حرم مطهر حضرت زینب(س) خواهر بزرگوار حضرت سیدالشهداء(ع) به عزاداری و سوگواری پرداختند.



دیگر مناطق جهان از جمله انگلیس، فرانسه، آفریقای جنوبی، ساحل عاج و کشمیر نیز شاهد برپایی مراسم عاشورای حسینی با حضور شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بود.