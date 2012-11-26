مقابله با فرقه های انحرافی نیازمند تبیین عرفان اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دژبانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع روحانیون و مبلغان دینی طرح هجرت اضافه کرد: معرفی و تبیین صحیح عرفان اسلامی، مهمترین راه مقابله با فرقه های نوظهور انحرافی است.

وی افزود: یکی از مهمترین علل و عوامل جهل و نادانی افرادی که به فرقه های کاذب و دروغین گرایش دارند، جهل به عرفان حقیقی اسلام و همین طور ناآگاهی نسبت به همین فرقه های نوظهور است.

به گفته مسئول آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی استان و کارشناس پژوهش فرق و مذاهب در این راستا باید با رویکرد ایجابی نه سلبی، شناختی حقیقی هم از دین اسلام و هم از فرقه های نوظهور برای جامعه بیان شود.

وی به احادیثی از ائمه معصوم در خصوص تبیین و معرفی اسلام در جامعه متذکر شد: حضرت علی (ع) در خطبه 147 نهج البلاغه در تاکید این مهم فرموده است "هرگز نمی توانید راه رشد را بیابید، مگر آنکه راه انحراف را هم نشان دهید" که این باید عملی و اجرا شود.

دژبانی مثلث شیطانی "قدرت"، "ثروت" و "شهوت" را اهداف بنیانگذاران فرقه های نوظهور انحرافی برشمرد و ادامه داد: در این جنبشهای جدید، اعتقادی به خدا وجود ندارد و با توجه به سه اصل آرامش، امید و شادی بدون معنویت، نوجوانان، جوانان و زنان را به خود جذب می کنند.

وی با اشاره به وظیفه روحانیون و مبلغان دینی در این خصوص بیان داشت: وظیفه اندیشمندان و مبلغان دینی است که به شیوه علمی با گرایش جوانان به جنبشهای نوظهور مقابله کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه عرفانهای نوظهور انحرافی جوانان و زنان را نشانه رفته و با شگردهای خاص و جذابی آنان را به خود جذب می کنند، لزوم شناخت و آشنایی والدین و خانواده ها با ابعاد مختلف موضوع و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی برای خانواده ها بیش از پیش ضروری است.

