به گزارش خبرگزاری مهر، این در شرایطی است که نوآوری‌های تکنولوژیکی که بیش از پیش کتابخوانی را برای دوستداران مطالعه آسان کرده و خریدن کتاب را نیز راحت‌تر کرده است، با یک فروشنده اصلی روبرو است؛ آمازون که بزرگترین سایت توزیع و فروش کتاب را به صورت دیجیتال در دست دارد. در موقعیتی که بازار کتاب الکترونیک هر روز وسیع‌تر می‌شود، به نظر می‌رسد این سایت هر روز قدرت بیشتری به دست می‌آورد.

سئوالی که برای ناشران مطرح است، این است که آیا آنها می‌توانند به اندازه کافی قدرت بگیرند که از فشار بیش از حدی که از سوی آمازون به دیگر ناشران وارد می‌شود، جلوگیری کنند؟ آمازون حدود 25 درصد بازار کتاب چاپی در آمریکا را در دست دارد. این آمار برای بازار کتاب الکترونیک آمریکا به 60 درصد می‌رسد. در بریتانیا حدود 90 درصد خرید و فروش در بازار کتاب الکترونیک از طریق آمازون امکان‌پذیر می‌شود و این امر موجب می‌شود تا این سایت بتواند تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر چگونگی قیمت‌گذاری کتاب داشته باشد.

در چنین موقعیتی برخی از ناشران معتقدند اتحاد پنگوئن و رندوم‌هاوس می‌تواند این انحصار را کنترل کند. پنگوئن که در تملک پیرسون کمپانی مالک فاینشنال تایمز است و رندوم‌هاوس که مالک آن برتلزمان یک شرکت رسانه‌ای آلمانی است، ماه گذشته توافقنامه‌ای برای اتحاد به امضا رساندند تا بتوانند در سایه این اتحاد قدرت بیشتری در حوزه کتاب جهان به دست آورند.

برمبنای این وحدت، این دو ناشر بزرگ، در یک همکاری مشترک که از نیمه دوم سال 2013 آغاز می‌شود، با نام پنگوئن رندوم‌هاوس فعالیت می‌کنند. برتلزمان 53 درصد این اشتراک و پیرسون نیز 47 درصد آن را در تملک خواهند داشت و در هیئت مدیره مشترک برتلزمان با 5 مدیر و پیرسون با 4 مدیر فعالیت خواهند کرد.

اگر ادغام این دو کمپانی بزرگ به شیوه‌ای قانونمند انجام شود، این تلاش مشترک می‌تواند حدود یک چهارم نشر کتاب در بازار انگلیسی‌زبان را به دست بگیرد.

شایعه‌ها بیشتر درباره 6 ناشر بزرگ از جمله هچت،‌ هارپرکالینز، مک میلان و سیمون اند شوستر است که ممکن است در مراحل بعدی قصد به فکر اتحاد بیفتند و یا حتی ناشران کوچک‌تر ممکن است بتوانند با چنین همکاری‌های مشترکی قدرت بیشتری به دست بیاورند.

با این حال همه ناشران بر این باور نیستند که بزرگ‌تر شدن بتواند راه حل این مسئله باشد. برخی از ناشران بر این باورند که آمازون با ورود گروه‌های تکنولوژیکی دیگر مانند اپل، گوگل، بارنز اند نوبل و سوپرمارکت‌هایی مانند تسکو و سنسبری قدرت بلامنازع خود را از دست می‌دهد.

کریستوفر همیلتون ـ امری مدیر انتشارات سالت که از ناشران مستقل بریتانیایی است می‌گوید: «به نظر من امکانات بیشتر به معنی بهتر بودن نیست». به نظر او خیزش ناشران دیجیتالی موجب انفجاری در ناشران کوچکتر می‌شود و این ناشران بیشتر بر مسایل و موضوع‌های تخصصی تمرکز می‌کنند.

برمبنای جدیدترین اطلاعات ارایه شده از سوی اتحادیه ناشران آمریکا، ناشران کتاب‌های دیجیتال امسال 50 درصد رشد کرده‌اند که این دربرگیرنده 28 درصد از تمام بازار کتاب‌های داستانی و غیرداستانی بزرگسال آمریکا می‌شود. احتمالات حاکی از این است که بازار کتاب الکترونیک تا سال 2016 نیمی از بازار کتاب آمریکا را در تصرف خود می‌آورد و بسیار ارزان‌تر و در دسترس‌تر از حالا خواهد بود.

هفته پیش کتابفروشی آمریکایی بارنز اند نوبل فروش کتابخوان خود را با قیمت 79 پوند در بریتانیا آغاز کرد. ماه پیش در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، تکستر یک توزیع کننده کتاب الکترونیک آلمانی نیز کتابخوانی ساده را به قیمت 9.9 یورو عرضه کرد. هر دوی این کتابخوان‌ها امکان دسترسی به فایل‌های الکترونیک استاندارد کتاب‌های الکترونیک (ای پاب) را دارا هستند.

در همین حال کتابخوان آمازون یعنی کیندل، از توانایی خواندن فایل‌های ‌ای پاب برخوردار نیست و تنها فرمت کتاب‌های الکترونیک خود آمازون را می‌تواند بخواند. به همین دلیل بسیاری از دست اندرکاران معتقدند همین مسئله چون «دیواری آهنین» جلوی نفوذ بیشتر آمازون را خواهد گرفت و کتابخوانان با هر کتابخوانی نمی‌توانند وارد «باغ محصور شده» آمازون بشوند.

اما آمازون نیز توانایی روبرو شدن با چالش‌های بیشتر برای حفظ سلطه خود را دارد و دارندگان کتابخوان آمازون به دلیل همان نیاز، مجبور به خرید کتاب از این سایت هستند و همین امر بازار کتاب الکترونیک را رقابتی‌تر می‌کند. در همین حال تسکو در ماه سپتامبر (شهریور) با خریدن موبکست، امکان دانلود 130 هزار عنوان کتاب را برای موبایل فراهم آورد تا بخشی از بازار کتاب الکترونیک را به این ترتیب در دست بگیرد.