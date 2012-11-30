"نیش" مجید صالحی روی میز تدوین قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، داستان فیلم تلویزیونی "نیش" به‌تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان، درباره مردی است که در زندان با برخی از اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر و عتیقه، دوست و پس از آزادی وارد این باندها می‌شود اما دردسرهای زیادی برای این باند سابقه‌دار پیش می‌آید و ...

مجید صالحی به عنوان کارگردان فیلم، تدوین نهایی آن را نیز برعهده خواهد گرفت. سازنده موسیقی فیلم نیز هنوز مشخص نشده است.

جواد عزتی در نقش سروان رضا حیدر، مصطفی راد در نقش بهادر خان، کیانوش گرامی در نقش اردشیر، علی صالحی بازیگر ستوان ترکمان، عباس محبوب نقش زندانی، عزیز هنرآموز نقش چوپان ، اشکان اشتیاق در نقش افسر پلیس موتورسوار، علی کاظمی نقش نقاش، عباس جمشیدی فر ملوک، بهزاد رحیم خوانی یعقوب، بهشاد شریفیان افسر زندان، فاطمه شکری در نقش ستوان کرمی، داریوش سلیمی در نقش قهوه چی ، مرتضی کاظمی در نقش سرهنگ، مهدی عباسی در نقش مهندس ، امیر معظمی پور در نقش زندانی ، محمد بخشی در نقش زندانی ، پیمان مرادی در نقش نقاش و امیر نوری در نقش پرویز بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

فرشاد گل سفیدی تصویربرداری را برعهده داشته، مدیر برنامه‌ریزی چاووش هنرآموز، دستیار کارگردان امیر نوری، منشی صحنه مهین شهبازی، عکاس آرش صادقی، فرشید احمدی صدابردار، مهدی بداقی طراح صحنه و لباس، مهدی خاک پور طراح گریم، حسن حیدر زاده مدیر تولید، مشاور انتظامی سرهنگ مهدی احمدی، ناظر کیفی شوشتریان و مشاور کارگردان این پروژه محمد رضا فاضلی است.