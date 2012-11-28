اقتصاد زنجان وابسته به صنعت و معدن است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیمردانی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک شورای عالی معادن کشور، کمیسیون تخصصی معادن اتاق ایران و کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق زنجان اظهار داشت: از سیاست گذاران و مسئولان امر انتظار می رود که تصمیماتی کاربردی و سیاست گذاری دقیقی در بحث معدن و صنایع وابسته به آن داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید از این صنعت رو به توسعه حمایت کنند، افزود: باید موانع فعالیت های معدنی در استان برداشته شود تا رتبه استان در این زمینه در کشور ارتقا یابد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به وجود مشکلات فعالان معدن در برخورد با محیط زیست و منابع طبیعی ادامه داد: البته گاهی هم دیده شده که معدن کاران پس از پایان استخراج بازسازی کاملی در منطقه صورت نمی دهند و محیط زیست و منایع طبیعی تخریب شده است.

وی با اشاره به لزوم تجدید نظر در سیاست های کلان در بحث فعالیت های معدنی در کشور، افزود: انتظار داریم ایجاد زیرساخت ها و توسعه سرمایه گذاری در راستای فعالیت های معدنی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

علیمردانی با یادآوری اینکه در صنعت سرب و روی در استان زنجان شاهد توسعه بوده ایم گفت: جا دارد در کنار این ذخایر به سنگ آهن نیز توجهات ویژه ای صورت گیرد.

وی با بیان اینکه باید استفاده از تحصیل کرده های دانشگاهی در بخش فعالیت های معدنی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: باید از مجموعه های جوانی چون سازمان نظام مهندسی معدن حمایت های لازم صورت گیرد.