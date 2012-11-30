اولین یادواره شهدای گمنام گلبهار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گلبهار، صبح جمعه در این مراسم اظهار کرد: در 8 سال دفاع مقدس شهدا به فرمان امام به تکلیف خود که دفاع از کیان میهن و نظام بود عمل کردند.

حجت الاسلام محمد سجادی تدفین دو شهید گلمنام در شهر گلبهار را موجب هویت بخشی دینی و معنوی برای این شهر نوپا دانست و افزود: شهدا کسانی هستند که با فدا کردن جان خود میهن و نظام اسلامی را حفظ کردند.

وی ادامه داد: امروز انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا پیروز و استوار است زیرا شهیدان راه خدا با تشخیص حق از باطل دشمن را به خاک ذلت کشاندند.

امام جمعه گلبهار افزود: همه ما باید در تمامی دوران ها پیشرفت خود و حفظ و استقلال کشور را مدیون خون شهدای راه حق و حقیقت بدانیم.