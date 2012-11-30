خون شهدا موجب فخر و عزت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید صابر جباری صبح جمعه در یادواره 20 تن از شهدای روستای تیرتاش گلوگاه اظهار کرد: به برکت خون شهدا ، امن ترین مملکت در خاورمیانه جمهوری اسلامی ایران است.



وی افزود: زمانی ایران طفیلی و سربار دیگران بود و امروز در اوج بالندگی و عزت با ساخت هواپیمای بی سرنشین و ناو غدیر و جماران قدرت بالنده منطقه و جهان بوده که همه این پیروزیها به برکت انقلاب اسلامی و خون شهداست.



امام جمعه بهشهر گفت: این انقلاب را مجانی و ارزان بدست نیاوردیم که ارزان به دشمن و غیر ببخشیم بلکه این انقلاب ثمره خون شهدای گرانقدر ما است.



امام جمعه بهشهر ادامه داد: شهدا برای دفاع ازنظام مقدس جمهوری اسلامی تنها درسایه ولایت فقیه ازمیهن اسلامی دفاع کردند وهیچ تفکر سیاسی جز دفاع از آرمان های نظام و انقلاب اسلامی نداشتند.

وی معنویت شهدا و برای خدا جنگیدن را رمزموفقیت آنها در رسیدن به اهداف خود دانست و خواستار ادامه راه آنان شد.



جباری بیان داشت: شهدا همواره زنده بوده و خاصیت زنده بودن آن است که هدفی که دارند را دنبال و اجرا می کنند و هدف شهدای ما عزت و سربلندی اسلام بوده و اکنون عزت غزه نیز بواسطه ایران اسلامی و عزت ایران ما بواسطه خون شهدا بوده است.



وی افزود: عزت ایران اسلامی در جهان نتیجه و خون بهای شهدا بوده و باید یادواره آنان با جایگاه ارزشمند آنان تناسب داشته باشد و بدانیم اگر خون شهدا نبود بالندگی امروز وجود نداشت.



