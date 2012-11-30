تبدیل زیرگذر نکا - هزار جریب به مزرعه پرورش ماهی

به گزارش خبرنگار مهر، احداث زیرگذر نکا - هزار جریب که کمتر از شش ماه از زمان بهره برداری آن نمی گذرد را باید یکی از تاریخی ترین پروژه های اداره راه و شهرسازی شهرستان نکا در مازندران قلمداد کرد.

این پروژه از حیث طولانی شدن در روند احداث و ساخت و ساز غیراصولی در زیرسازی آن، می تواند تبدیل به محل پرورش ماهیان منطقه شود.

از آنجایی که احداث غیراصولی این زیرگذر مشکلاتی را برای شهرنشینان نکایی اهل منطقه هزار جریب تبدیل کرده ولی به دلیل قرار گرفتن این زیرگذر در مسیر ترانزیتی، مازندران به مشهد می تواند زمینه ساز کاهش تصادفات و حوادث شود.

شهرستان نکا در شرق مازندران که دارای بخش کوهستانی، محروم و پر جمعیت هزار جریب بوده همواره مورد بی توجهی مسئولان حوزه راه و شهرسازی قرار گرفته است.

وجود گردنه های خطرناک، پیچ و خم های طولانی و کنار گذرهای غیر اصولی و غیراستاندارد سبب شد تا برخی مسیرهای بخش هزار جریب نظیر سه راهی کوهسار کنده، سه راهی بالازرندین، منطقه یخچال دره و جاده لایی این بخش هر از چندگاهی به قتلگاه و محل فوت ساکنان این دیار تبدیل شود.

از سویی رانشی بودن مناطقی از جاده لایی و بخش هایی از روستاهای اوکرکا، درویشخلک، دوآب در منطقه پی رجه همواره برای ساکنان این حوزه در ایام پاییز و زمستان خطراتی را تهدید می کند.

زیرگذر مواصلاتی نکا - هزار جریب در زمان بارش کم، بسیار پر آب شده تا جایی که امکان عبور و مرور خودروها از این زیرگذر وجود ندارد و مردم مجبور هستند برای عبور از نکا - هزار جریب و بالعکس از جاده خطرناک مازندران به مشهد گذر کنند.

البته اگر چه این زیرگذر در ایام بارانی، به محل پرورش ماهی تبدیل می شود ولی مسئولان شهرداری و راه و شهرسازی باید با اقدامات اصولی نسبت به جمع آوری آب های اطراف زیرگذر اقدام تا مشکلات بیشتری را برای افراد ناشناس و مسافر که قصد سفر به بخش زیبای هزار جریب نکا را دارند تبدیل نکند.

از سویی به واسطه پر آب بودن مناطق مختلف شرق مازندران، احداث زیرگذر در استان غیرکارشناسی بوده و به جای رفع مشکلات مقطعی، باید فکری اصولی برای مردم ساکنان مناطق شرقی استانی صورت داد.

شهرستان نکا در شرق مازندران دارای بیش از 50 هزار نفر جمعیت است.



