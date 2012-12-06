  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

از ساعت 14 امروز/

ثبت‌نام کنکور سراسری 92 آغاز شد/ 25 آذر آخرین مهلت ثبت نام

ثبت‌نام کنکور سراسری 92 آغاز شد/ 25 آذر آخرین مهلت ثبت نام

ثبت نام آزمون سراسری 92 از طریق سامانه سازمان سنجش از عصر امروز پنج‌شنبه 16 آذر آغاز شد و داوطلبان تا 25 آذر مهلت دارند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام آزمون سراسری 92 از ساعت 14 امروز پنج‌شنبه 16 آذرماه آغاز شد. ثبت نام از طریق سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

مهلت ثبت نام در این آزمون تا روز سه‌شنبه 25 آذرماه اعلام شده است و داوطلبان به 3 روش مجاز به خرید کارت اعتباری برای نام‌نویسی در این آزمون هستند.

داوطلبان ملزم هستند که تنها از طریق روشهای ذکر شده توسط سازمان سنجش اقدام به خرید کارت اعتباری کنند.

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون سراسری سال 92 در صبح و عصر روزهای پنج‌شنبه و جمعه 30 و 31خردادماه و شنبه اول تیرماه سال 92 در حوزه‌های امتحانی برگزار خواهد شد.

نتیجه اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم و در روز 8 مرادماه از طریق سایت سازمان اعلام می‌شود انتخاب رشته توسط مجازین از 18 مردادماه تا 23 مردادماه صورت می‌گیرد.
کد مطلب 1759392

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها