به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام آزمون سراسری 92 از ساعت 14 امروز پنج‌شنبه 16 آذرماه آغاز شد. ثبت نام از طریق سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

مهلت ثبت نام در این آزمون تا روز سه‌شنبه 25 آذرماه اعلام شده است و داوطلبان به 3 روش مجاز به خرید کارت اعتباری برای نام‌نویسی در این آزمون هستند.

داوطلبان ملزم هستند که تنها از طریق روشهای ذکر شده توسط سازمان سنجش اقدام به خرید کارت اعتباری کنند.

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون سراسری سال 92 در صبح و عصر روزهای پنج‌شنبه و جمعه 30 و 31خردادماه و شنبه اول تیرماه سال 92 در حوزه‌های امتحانی برگزار خواهد شد.

نتیجه اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم و در روز 8 مرادماه از طریق سایت سازمان اعلام می‌شود انتخاب رشته توسط مجازین از 18 مردادماه تا 23 مردادماه صورت می‌گیرد.