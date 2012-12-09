تشکیل تیم جراحی پلاستیک برای دانش آموزان شین آباد

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: به پیشنهاد حداد عادل عضو کمیسیون آموزش یکی از جراحان پلاستیک به کمیسیون دعوت شد و از او خواسته شد تا به همراه تیم پزشکی درمان رایگان دانش آموزان حادثه دیده مدرسه شین آباد را قبول کند که خوشبختانه این موضوع از سوی پزشکان نیز مقبول واقع شد.

وی افزود: محمد صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس که خود از پزشکان صاحب نام در جراحی پلاستیک است قرار است این موضوع را به صورت جدی پیگیری کرده که خواسته اعضای کمیسیون آموزش برآورده شود.

به گفته مقتدایی همچنین وزیر آموزش و پرورش قول داده است تا مقدمات این امر را از سوی این وزارتخانه فراهم کند تا این دانش آموزان بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند.

وی درباره استیضاح وزیر آموزش و پرورش با توجه به فوت یکی از این دانش آموزان گفت: بحث استیضاح به صورت شفاهی از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شده است اما هنوز عموم نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع متفق القول نبوده در نتیجه موضوع استیضاح وزیر چندان جدی تلقی نمی شود.

مقتدایی در ادامه به جلسه امروز عصر اعضای این کمیسیون با وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور اشاره کرد و گفت: در این جلسه عنوان شد که مدرسه از سه بخش ساختاری تشکیل شده که یک بخش آن متعلق به 30 سال پیش و یک بخش آن متعلق به 8 سال گذشته است که وقوع حاثه نیز مربوط به 8 سال گذشته است.

وی ادامه داد: بخاری کلاس در سمت مقابل در ورودی قرار داشته و دانش آموزان از ابتدای صبح به محض ورود به کلاس بوی نفت را احساس می کرده اند که حتی با شدت یافتن این بود در کلاس را باز گذاشته بودند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی توضیح داد: با ورود معلم به کلاس موضوع از سوی دانش آموزان به معلم گفته و او نیز با کمک گیری از خدمت گزار و سایر معلمان تلاش های زیادی برای جلوگیری از نشت نفت می کنند که متاسفانه در این زمینه اقدامات مناسبی صورت نگرفته است و پس از اینکه آتش سوزی مختصری در زیر بخاری رخ داد یکی از آقایان همکار مدرسه در شرایطی که دانش آموزان در کلاس حضور داشتند در صدد خروج بخاری برآمده است.

به گفته این نماینده مجلس بخاری در آستانه در ورودی از دست این فرد افتاده و منجر به آتش سوزی و شعله ور شدن آتش شده است که پس از آن سایر معلمان و مردم تلاش می کنند تا پنجره کلاس از چهارچوب خارج کنند.

وی با بیان اینکه در انتقال دانش آموزان به بیمارستان تیم پزشکی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اقدامات شایسته و به موقع ای انجام داده اند گفت: مراقبت های ویژه از سوی کادر پزشکی منجر به کاهش ابعاد خسارت این حادثه به دانش آموزان شده است ضمن آنکه کمیسیون آموزش و تحقیقات وزارت آموزش و پرورش را ملزم به پیگیری جدی مراحل درمان دانش آموزان کرده تا آنها بتوانند همانند سایر افراد به زندگی عادی شان برگردند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین اعضای این کمیسیون در این جلسه وزارت آموزش و پرورش را ملزم به پیگیری جدی حقوق مادی دانش آموزان حادثه دیده کرده است.