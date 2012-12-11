به گزارش خبرگزاری مهر، دراین دیدار که در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، دو طرف همچنین در خصوص راههای توسعه روابط تجاری ،تنوع سازی تعداد کالاهای مورد مبادله و افزایش میزان مبادلات گفت وگو کردند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت کشورمان عنوان کرد: روند مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و سریلانکا در سطح بالایی قرار دارد و مقامات دو کشور مرتبا ملاقات هایی برای توسعه روابط فیمابین دارند.
غضنفری ، ارزش مبادلات دو جانبه را با لحاظ نفت یک میلیارد و 600 میلیون دلار است و بدون نفت در برخی سال ها 250 و دربرخی سال ها 300 میلیون دلار عنوان کرد.
وی از چای ، فیبر، نارگیل ، منو اکسید سرب ، صفحات دودی از کائوچو به عنوان اقلام وارداتی ایران از سریلانکا نام برد و گفت : قیر، نفت ، سرب ، خشکبار همچون کشمش ، سنگ های مرمر ، کائوچو بوتادین ، رزین های اورئیک از جمله اقلام صادراتی ایران به این کشور محسوب می شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه هدف اصلی این گونه ملاقات ها در شرایط حاضر افزایش حجم مبادلات بین دو کشور است، افزود: دراین جلسه توافق که برخی کالاهای مورد نیاز را به صورت تهاتر وارد کنیم.
وی گفت: این موضوع قرار است توسط کارشناسان دو کشور عملیاتی شود که این امر به توسعه حجم تجارت ایران و سریلانکا و کاهش نقش پول در حوزه های مختلف کمک می کند.
غضنفری در باره وضعیت پروژه های خدمات فنی و مهندسی ایران در سریلانکا و برنامه کشورمان جهت اجرای پروژه های جدید نیز گفت: در حوزه نیروگاهی، برق روستایی و پالایشگاهی چند پروژه دراین کشور در حال اجرا داریم و در نظر داریم برنامه ریزی برای اجرای پروژه های جدید را پس از به اتمام رسیدن طرح های کنونی آغاز کنیم.
همچنین "ریشارد بدیع الدین "، وزیر صنعت و بازرگانی سریلانکا گفت : روابط دو جانبه بر پایه سه اصل دوستی ، احترام متقابل و همکاری است و روابط دو جانبه در سال های اخیر به دلیل تبادل هیات های عالی رتبه از رشد خوبی برخوردار بوده است .
وی افزود: میزان صادرات سریلانکا به ایران براساس آمار سال 2010 ،200 میلیون دلار بوده است .وزیر صنعت و بازرگانی سریلانکا همچنین گفت که دراین نشست در خصوص نحوه صادرات چای به ایران گفت وگو شده است.
به گفته این مقام سریلانکایی ، جمهوری اسلامی ایران از نظر تکنولوژی صنعت خودرو و سایر صنایع در سطح بالایی قرار دارد و کشور متبوعش از حضور سرمایه گذاران ایرانی در این کشور استقبال می کند.
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