به گزارش خبرنگار مهر، توقف خودروهای شخصی در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی در سطح شهر باعث کندی ترافیک و مسدود شدن مسیر و گاه نیز موجب وقوع تصادف شده است.

برخوردهای ملایم پلیس با متخلفان هم موجب شده تا این رویه عادی شود و به معظلی دردسر ساز تبدیل شده و انگار که پارک در ایستگاه ها، حق قانونی خودروهای شخصی است.

تعیین مهلت قانونی توسط پلیس برای ساماندهی وضعیت

انبوه پیامک ها و تماس های شهروندان با رسانه های یزد و نیز شکایات آنها به اداره راهنمایی و رانندگی موجب شد تا پلیس مهلت قانونی برای ساماندهی این وضعیت تعیین کند.

یکی از شهروندان با بیان اینکه توقف در ایستگاه های اتوبوس به شدت رواج یافته و حتی در کم ترددترین نقطه شهر این امر عادی شده است، به خبرنگار مهر گفت: برخی رانندگان خودروهای شخصی در کنار تابلوهای توقف ممنوع و ایستگاه تاکسی و اتوبوس به راحتی توقف می کنند و انگار هیچ توجهی هم به این مسئله ندارند.

علی یاوری که از کسبه خیابان آیت الله کاشانی است، با اشاره به افزایش تعداد خودروها در شهر یزد اظهار داشت: در حال حاضر با افزایش تعداد خودروها، فضایی برای پارک خودرو وجود ندارد و رانندگان از هر مکانی برای توقف خود بهره می برند و کمبود پارکینگ در نقاط مختلف شهر دیده می شود.

اتوبوسها با مسدود کردن خیابانهای کم عرض مسافران را سوار و پیاده می کنند

وی با بیان اینکه خیابانهای شهر کم عرض است، عنوان کرد: توقف خودروها در ایستگاه های اتوبوس منجر به این می شود که اتوبوس مسافران خود را در حالی که یک طرف خیابان را مسدود کرده است، سوار و یا پیاده کند.

یاوری ادامه داد: بارها این اتفاق باعث بروز تصادف شده و خساراتی را به بار آورده است.

وی همچنین از پاک شدن خط کشی ایستگاه های اتوبوس انتقاد کرد و گفت: سازمان اتوبوسرانی توجه چندانی به این وضعیت ندارد.

یکی از رانندگان سازمان اتوبوسرانی یزد نیز در این باره به مهر گفت: بیشتر ایستگاه های اتوبوس در طول روز توسط خودروهای سواری اشغال شده و مجبوریم به دلیل نبود جا، به ناچار در خیابان توقف کنیم.

وی ادامه داد: توقف در خیابان مساوی است با بوق زدن های ممتد رانندگان دیگر که اعصابمان را به هم می ریزد و گاهی به دعوا نیز کشیده می شود.

گلایه مسافران اتوبوس سوار/ خطر در کمین مسافران

وی تصریح کرد: این گونه توقف حتی در زمان حوادث نیز مشکل ساز است و مسیر خودروهای امدادی از جمله آمبولانس و آتش نشانی را مسدود می کند.

این راننده اتوبوس افزود: مسافران هم گلایه دارند و توقف ما در میان خیابان برای آنها نیز خطرناک است زیرا راکبان موتور سوار موانع را نمی بینند و از هر راهی برای عبور استفاده می کنند که تهدیدی برای مسافران است.

انتقال به پارکینگ در انتظار متخلفان

در همین زمینه، رئیس اداره آموزش و ترافیک راهنمایی و رانندگی استان یزد با اشاره به اینکه در تمام ایستگاه های اتوبوس و تاکسی های شهری، توقف هر نوع وسیله نقلیه ممنوع است، به مهر گفت: وسایل نقلیه ای که داخل ایستگاه های اتوبوس توقف کنند، به پارکینگ منتقل خواهند شد.

سروان علیرضا آدمی زاده اظهار داشت: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح شهر، در صورت مشاهده توقف خودروهای شخصی در این ایستگاه ها، علاوه بر اعمال قانون راننده متخلف، خودرو مذکور را نیز به پارکینگ منتقل می کنند.

وی بیان کرد: تابلوهای راهنمایی و رانندگی به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک، نقش ایمن سازی خیابانها و هدایت هرچه بیشتر رانندگان را برعهده دارد و توجه به این تابلوها که نشانه های نمادین از قوانین و مقررات عبور و مرور محسوب می شود، یک امر ضروری است و در قانون نیز به آن اشاره شده است.

ضعف از سوی شهرداری و اتوبوسرانی است

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که خط کشی های ایستگاه ها پاک شده و مشخص نیست که حریم ایستگاه کجاست، عنوان کرد: با توجه به شکایات شهروندان در این خصوص، بارها به شهرداری نسبت به خط کشی و تعیین حریم ایستگاه ها هشدار دادیم اما با گذشت بیش از یک ماه هنوز اقدامی نشده است.

آدمی زاده با بیان اینکه عوامل شهرداری و اتوبوسرانی در کار خود کوتاهی کرده و ضعف دارند، اظهار داشت: پلیس نمی تواند رعایت قوانین و مقررات را نادیده بگیرد و ملزم به کنترل ترافیک و اعمال قانون است.

وی افزود: با اتمام این مهلت برای ساماندهی ایستگاه های اتوبوس، پلیس اقدام به انتقال خودروهای متوقف شده در سطح ایستگاه های اتوبوس خواهد کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: در این راستا، امروز در خیابان فرخی موتورسیکلت هایی که در ایستگاه اتوبوس پارک شده بود به پارکینگ انتقال یافت.

وی یادآور شد: این مسئله به صورت پارچه نویسی در سطح خیابان های پر تردد به اطلاع شهروندان رسیده است تا در روزهای آتی شاهد توقف در ایستگاه های اتوبوس نباشیم.

وی ادامه داد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به خصوص علایم نصب شده، موجب کاهش حوادث رانندگی می شود.

آدمی‌زاده اظهار داشت: پارک در حریم میادین، تقاطع ها و مکان هایی که سبب بروز خطر می شود و پارک دوبل که ظرفیت معابر یا بسته شدن راه را موجب شود، با رعایت موارد قانونی، مشمول انتقال خودرو با جرثقیل می شود.

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گزارش: ابوالفضل محمدی

عکس: مسعود ساکی