زین اسب بر واردات دارو با ارز مرجع ارجح است/ 6 ماه اول سال هیچ ارزی نگرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی صبح جمعه در حاشیه مراسم بهره برداری از بخشهای زایمان و تختهای ویژه بیمارستان شهید ضیاییان تهران گفت: باتوجه به این نوع اولویت بندی در تخصیص ارز وزارت بهداشت درخواست کرد اولویت بندی های مخصوص سلامت را خودش تعیین کند که با مخالفت مسئولان اختصاص ارز مواجه شد.



وی افزود: از نظر ما دارو و ملزومات پزشکی باید اولویتهای 2 و 3 باشند ولی هم اکنون اولویتهای 7 و 8 را دارند و متاسفانه برخی کالاها مانند زین اسب در اولویتهای بالاتر مثلا اولویت 5 یا 4 قرار داده شده اند.



دستجردی در واکنش به سئوالی در خصوص واردات لوازم آرایشی با ارز مرجع توسط وزارت بهداشت، اظهار داشت: وزارت بهداشت اصلا ارزی برای این اقدام در اختیار نداشته است و نمی تواند چنین کاری بکند زیرا اختصاص ارز از سوی مرکز مبادلات به شرکتها صورت می گیرد و این شرکتها با گشایش حساب و اعتبار ارز را به صورت ال سی دریافت می کنند و این ارز در اختیار ما نیست.



وی افزود: بنابراین مسئولان بانک مرکزی و اختصاص ارز باید خودشان توضیح دهند این ارزها چگونه صرف واردات لوازم آرایشی شده است.



دستجردی با اعلام اینکه تا 6 ماه اول سال هیچ ارزی به وزارت بهداشت برای واردات دارو اختصاص داده نشده بود گفت: از شهریورماه تا کنون یک سوم ارز مورد نیاز واردات دارو از سوی مسئولان بانک مرکزی به وزارت بهداشت اختصاص یافت که در ادامه این روند این مسئولان قول داده اند مابقی ارز مورد نیاز را نیز تا پایان سال تامین کنند.