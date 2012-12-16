جزئیات نتایج همه پرسی/ مصریها قانون اساسی را تائید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست قانون اساسی مصر ساعت 8 صبح روز گذشته در 10 استان این کشور از جمله قاهره و اسکندریه برگزار و تا ساعت 10 شب به وقت محلی ادامه داشت.

بنا بر اعلام اسکای نیوز، 98 درصد آراء شمارش شده است و نتایج اولیه حاکی از تایید قانون اساسی جدید مصر است. رای مخالفان همه پرسی در استان های قاهره و الغربیه بیشتر از موافقان بوده است.

به گفته "زغلول البلشی" دبیرکل کمیته عالی انتخابات مصر، بیشترین رای موافقان همه پرسی نیز در استان های الصعید و سیناء بوده است.

طبق نتایج غیر رسمی، 57 درصد مردم مصر به همه پرسی رای مثبت داده اند و 43 درصد نیز رای مخالف به صندوق های رای انداخته اند. جبهه نجات ملی ائتلاف اصلی مخالفان مصر پس از اعلام نتایج غیر رسمی همه پرسی طرح تقلب در جریان برگزاری همه پرسی را کلید زده است.

به گفته رهبران جبهه نجات ملی، در جریان برگزاری همه پرسی از خودکارهای فسفری استفاده شد که پس از مدتی می توان آن را پاک کرد.

قانون اساسی جدید مصر شریعت اسلام را به عنوان منبع اصلی قانونگذاری در این کشور تعیین کرده است که این امر اعتراض برخی احزاب و مردم را برانگیخته است.

نتایج نهایی و رسمی همه پرسی پس از پایان مرحله دوم اعلام خواهد شد. مرحله دوم این همه پرسی شنبه (2 دی) در 17 استان باقی مانده مصر و با حضور 25 میلیون رای دهنده برگزار خواهد شد.

رویتزر نیز در این رابطه اعلام کرد: مخالفان محمد مرسی اعلام کردند که نتایج غیر رسمی مرحله نخست همه پرسی قانون اساسی مصر حاکی از آن است که شهروندان مصری با اختلاف کمی از آراء معترضین به همه پرسی رای مثبت داده اند.

به اعتقاد مخالفان، در صورتی که مرحله دوم همه پرسی نیز نتایج مشابه مرحله نخست را داشته باشد این مسئله مورد رضایت رئیس جمهور اسلامگرای مصر نخواهد بود، زیرا اختلاف شدیدی را میان مردم ایجاد خواهد کرد و این در شرایطی است که مصر برای بازسازی وضعیت اقتصادی شکننده خود به وحدت نیاز دارد.

موافقان مرسی معتقدند همه پرسی قانون اساسی مصر برای برقراری دموکراسی و پیشرفت در کشور یک ضرورت است و در حالی که مخالفان معتقدند قانون اساسی جدید دارای رنگ و بوی اسلامی است و ضامن حقوق اقلیت ها از جمله شهروندان مسیحی که 10 درصد ساکنان جمعیت مصر را تشکیل می دهند نیست.