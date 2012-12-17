فیلم دنیرو جوایز اصلی "ستلایت" را درو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این جایزه که توسط آکادمی بین المللی مطبوعات هر ساله و قبل از آغاز سال نو برگزار می شود بیشترین جوایز خود را به فیلم "Silver Linings Playbook" اهدا کرد.

در این مراسم که در بورولی هیلز برگزار شد، فیلم "دیودیو او راسل" توانست بر آثار"کارتینبیگلو" و فیلم "دست نیافتنی ها" غلبه کند.

Silver Linings Playbook توانست جایزه بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد و زن، کارگردانی و تدوین را نیز از آن خود کند.

در این فیلم بازیگرانی چون " رابرت دنیرو"، "جنیفر لورنس" و "بردلی کوپر" به ایفای نقش پرداخته اند و می تواند از شانس های اصلی تصاحب اسکار 2013 نیز محسوب شود.